L'Ucraina presenta un reclamo al comitato etico della FIA dopo la revoca del ban alla Russia

L'Ucraina ha presentato un reclamo formale al comitato etico della FIA a seguito della revoca del ban per i piloti russi nelle competizioni motoristiche internazionali.

La Federazione Automobilistica Ucraina (FAU) ha richiesto giovedì un'indagine urgente sulla Federazione Automobilistica Russa (RAF), sostenendo che quest'ultima stia violando i regolamenti della FIA relativi alle autorità sportive nazionali.

La FAU contesta alla RAF l'apertura e la gestione di uffici in Crimea, a Sebastopoli e negli Oblast di Donetsk e Zaporizhzhia, territori riconosciuti come ucraini dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Nel reclamo viene evidenziata la violazione dell'"Articolo 3.3 dello Statuto FIA e dell'Articolo 1.4.1 del Codice Sportivo Internazionale, che stabiliscono entrambi il riconoscimento di una sola ASN [autorità sportiva nazionale] per Paese, con giurisdizione estesa all'intero territorio nazionale". Di conseguenza, la FAU sostiene che, operando in territorio ucraino, la federazione russa stia infrangendo le norme della FIA.

La denuncia sottolinea inoltre che i vertici della RAF, tra cui il presidente Boris Rotenberg, sono sottoposti a sanzioni internazionali da parte di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea per l'aggressione ai danni dell'Ucraina. La FAU ha chiesto l'avvio immediato di un'indagine e la chiusura degli uffici della RAF.

The Russian flag Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Questa è una palese violazione dello Statuto FIA da parte della Federazione Automobilistica Russa che, in quanto membro dell'organizzazione, è tenuta a rispettarne le norme", ha dichiarato Oleksandr Feldman, presidente della FAU. "Chiediamo con urgenza al Presidente della FIA di intervenire per far chiudere questi uffici e sanzionare la federazione russa per le sue azioni".

All'inizio del mese la FIA ha revocato le restrizioni sui piloti russi e bielorussi, che possono così tornare a gareggiare sotto la propria bandiera nazionale dopo lo stop imposto nel 2022 con lo scoppio della guerra in Ucraina.

Il provvedimento non riguarda però l'organizzazione di eventi internazionali in Russia o Bielorussia, che restano vietati. La FIA aveva già rescisso nel 2022 il contratto per il Gran Premio di Russia: l'edizione di quell'anno avrebbe dovuto salutare il Sochi Autodrom prima del definitivo passaggio al circuito di Igora Drive dal 2023.

Durante questo periodo di blocco, diversi piloti russi sono ricorsi a licenze straniere per continuare a correre: Robert Shwartzman ha gareggiato sotto bandiera israeliana, mentre piloti come Daniil Kvyat e Nikita Bedrin hanno ottenuto la licenza sportiva italiana. Nelle categorie minori, altri piloti russi hanno corso sotto le insegne di Kazakistan e Kirghizistan.