F1 | Mercedes, Allison spegne le polemiche: "Favoritismi? Idea del tutto estranea alla nostra cultura"

Il direttore tecnico della Mercedes, James Allison, ha stroncato le speculazioni secondo cui la squadra starebbe favorendo uno dei suoi piloti nella lotta per il titolo mondiale di Formula 1, definendo un’idea del genere completamente estranea alla filosofia del team.

Nel programma Nu Silver Arrows Radio Show, il team ha compiuto un passo insolito affrontando direttamente le voci circolate sul web riguardo a una presunta preferenza della Mercedes per uno dei suoi piloti. Negli ultimi giorni erano comparsi commenti che accusavano la scuderia di favorire, a fasi alterne, sia George Russell sia Kimi Antonelli, alimentando un dibattito che il team ha scelto di chiarire pubblicamente.

La Mercedes, che in passato ha dovuto gestire la celebre e tesa rivalità interna tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg, ha respinto con decisione le accuse. Il team principal Toto Wolff ha ribadito che non verranno impartiti ordini di scuderia, a meno che non emerga una minaccia concreta da parte di un avversario diretto nella lotta al titolo.

Le dichiarazioni di Wolff sono arrivate sulla scia di quanto accaduto durante il GP di Barcellona, dove Russell e Antonelli hanno perso tempo lottando tra loro in momenti cruciali, offrendo a Hamilton l’opportunità di sferrare l’attacco decisivo verso la vittoria con la Ferrari.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Le persone sono molto coinvolte emotivamente nei confronti dei piloti che tifano e vogliono che il loro beniamino prosperi sopra ogni altro", ha dichiarato Allison. "Tutto quello che posso dire è che, se mai voleste capire che posto occupi il fare favoritismi nella nostra mentalità, dovreste venire a lavorare all'interno di una squadra".

"Perché se foste così fortunati da venire a lavorare in un team, sareste immediatamente intrisi della sua cultura e capireste quanto un pensiero del genere sia totalmente estraneo a chiunque ne faccia parte. E quando sentiamo certe voci, per noi è come sentire parlare un'altra lingua".

Allison ha spiegato nel dettaglio che la Mercedes, come tutte le altre squadre, riceve i premi in denaro in base alla posizione ottenuta nel campionato mondiale costruttori. Per questo motivo ha bisogno che entrambi i piloti massimizzino i risultati, dato che il mondiale piloti incide in misura minima sulle prospettive economiche del team.

"È nell'interesse di tutti noi che entrambi i nostri piloti abbiano successo", ha affermato. "In realtà, ci è del tutto indifferente chi dei due sia migliore dell'altro. Vogliamo una doppietta in ogni gara e non ci importa l'ordine d'arrivo".

James Allison, Mercedes Photo by: Erik Junius

"L’unico momento in cui inizieremmo ad avere una preferenza è se un pilota fosse ormai matematicamente fuori dalla lotta per il titolo e l’altro si trovasse a confrontarsi con un avversario di un’altra squadra. In una situazione del genere il team ha il diritto di esprimere un’opinione".

"Ma fino ad allora, vogliamo solo che entrambi i nostri ragazzi siano lì davanti in ogni singola gara. Perché il nostro campionato principale, stranamente, non è quello piloti. È il campionato costruttori. Se siamo abbastanza fortunati da vincere un bonus, lo vinciamo in base alla posizione nei costruttori, non in quella piloti. Per quest'ultima non riceviamo nulla".

"Quindi, tutto ciò che ci interessa è orientato ai costruttori e, da questo punto di vista, il fare favoritismi non ha alcun senso per noi. Vogliamo solo il massimo dei punti da entrambi i piloti, sempre".

Quindi la Mercedes continuerà a garantire parità di trattamento a Russell e Antonelli anche nel prossimo futuro, finché entrambi rimarranno in lotta per il titolo piloti. Al momento Antonelli guida la classifica con 41 punti di vantaggio su Hamilton, mentre Russell è staccato di altre nove lunghezze.