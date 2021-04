Formula E: Vandoorne firma la prima pole del weekend di Roma

E’ Stoffel Vandoorne l’autore della pole per il primo E-Prix del weekend di Roma. Il pilota della Mercedes è stato perfetto nell’unico giro disponibile per la superpole riuscendo a fermare il cronometro sul tempo di 1’38’’484 ed infliggere a Lotterer un distacco di 167 millesimi.

Il pilota della Porsche, apparso a proprio agio sullo splendido tracciato romano, ha commesso una piccola sbavatura andando a baciare un muretto che si è rivelata decisiva per l’esito finale.

Chi avrebbe potuto conquistare agevolmente la pole, ma ha gettato tutto al vento nelle curve conclusive, è stato Oliver Rowland. L’inglese, già rapidissimo nelle Libere, aveva ottenuto i migliori riferimenti sia nel primo che nel secondo settore, ma è andato a sbattere pesantemente con la posteriore destra all’ultima curva danneggiando la sospensione e chiudendo con un ritardo di 4 decimi dalla vetta.

Nonostante l’errore Rowland è riuscito a piazzarsi davanti ad un Lucas di Grassi nuovamente competitivo, anche se per appena 14 millesimi.

Il brasiliano è stato protagonista di qualche scaramuccia di troppo con Vergne quando i due sono scesi in pista nel Gruppo 3, ma è riuscito in superpole a precedere il francese per 44 millesimi.

Per Vergne è stata comunque una qualifica degna di nota dopo aver rischiato di non prendere parte alla sessione dopo essere stato travolto da Turvey al termine delle Libere 1 quando il pilota della NIO è transitato a tutta velocità nella zona dove i piloti stavano effettuando le prove di partenza.

Qualifica pessima, invece, per Maximilian Gunther. Il tedesco della BMW, sceso in pista per primo, ha addirittura peggiorato di 1 secondo i propri riferimenti ottenuti nel Gruppo 4 ed ha chiuso con il sesto crono ad 8 decimi di ritardo dal crono firmato Vandoorne.

Robin Frijns ha solo sfiorato l’accesso alla superpole con un gran giro effettuato in Gruppo 1 e pomeriggio prenderà il via dalla settima piazza davanti a de Vries, Wehrlein e Buemi.

Peccato anche per Cassidy che avrebbe avuto la possibilità di entrare in superpole se non avesse compiuto un errore nel settore finale andando a toccare pesantemente il muro con la posteriore destra.

Sfortuna per Edoardo Mortara costretto a rientrare subito ai box per un problema tecnico. Il pilota della Venturi dovrà scattare dalla penultima casella in Gara 1.

Norman Nato, Venturi Racing, Silver Arrow 02 1 / 21 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Norman Nato, Venturi Racing 2 / 21 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images Nico Muller, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 3 / 21 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 4 / 21 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 5 / 21 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 6 / 21 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Rene Rast, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 7 / 21 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07, Andre Lotterer, Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric, Jake Dennis, BMW I Andretti Motorsport, BMW iFE.21 8 / 21 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Alexander Sims, Mahindra Racing, M7Electro 9 / 21 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images Alexander Sims, Mahindra Racing, M7Electro 10 / 21 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 11 / 21 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, Susie Wolff, Team Principal, Venturi 12 / 21 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images Sebastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO2, Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07 13 / 21 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Oliver Rowland, Nissan e.Dams, Nissan IMO2 14 / 21 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images Oliver Turvey, NIO 333, NIO 333 001 15 / 21 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric 16 / 21 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Tag Heuer Porsche 17 / 21 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07 18 / 21 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5 19 / 21 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images Tom Blomqvist, NIO 333, NIO 333 001 20 / 21 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5 21 / 21 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images