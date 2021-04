Formula E, Roma: Vergne emerge dal caos e conquista Gara 1

E’ stato un sabato di grandi emozioni per Jean-Eric Vergne. Il francese della DS Techeetah era stato sfortunato protagonista al mattino quando era stato centrato da Oliver Turvey al termine delle Libere 1 rischiando di dover saltare le qualifiche a seguito degli ingenti danni riportati sulla sua monoposto.

In gara, però, la fortuna ha sorriso all’ex F1. Vergne ha infatti approfittato dapprima dell’incredibile contatto provocato da Lotterer che con la sua manovra si è subito tagliato fuori dalla lotta per il successo coinvolgendo il poleman Vandoorne, e nelle battute finali ha strabuzzato gli occhi quando Lucas di Grassi, saldamente in prima posizione, ha improvvisamente rallentato a causa della rottura del drive shaft.

Proprio il rallentamento del pilota dell’Audi ha provocato il caos e costretto la direzione gara a far concludere la prima corsa del weekend in regime di safety car.

Il brasiliano, infatti, si è correttamente accostato sulla sinistra lasciando libera la traiettoria, ma la manovra ha colto di sorpresa Vandoorne. Il belga, arrivato a tutta velocità nel tratto più rapido del tracciato, ha allargato a destra ma è saltato su un dosso perdendo il controllo dell’avantreno per andare a colpire violentemente le barriere di protezione con il posteriore della sua Mercedes.

Il testacoda di Vandoorne ha tratto in inganno anche Nyck de Vries, in quel momento alle spalle del suo compagno di team, che per evitare la Mercedes numero 5 è andato a toccare le protezioni con l’anteriore destra per danneggiare la sua vettura ed essere costretto ad un ritiro amarissimo.

Del caos finale ne hanno approfittato anche i due portacolori della Jaguar. Sam Bird, autore di una gara tutta all’attacco, si è visto negare le possibilità di tentare l’assalto alla vittoria ma ha potuto chiudere la prima corsa del weekend sul secondo gradino del podio precedendo un Mitch Evans davvero solido.

Resta l’amaro in bocca a Robin Frijns. L’olandese della Virgin, dopo essere scattato dalla settima casella, ha corso con intelligenza evitando di prendere rischi eccessivi ed ha concluso ai piedi del podio in quarta posizione.

Può sorridere Sebastian Buemi. Lo svizzero è riuscito a rimontare ed ha consentito alla Nissan di concludere la corsa del sabato con un buon bottino di punti e tamponare l’amarezza per la gara gettata al vento da Rowland.

L’inglese, subito dopo la manovra folle di Lotterer, era riuscito a salire in prima posizione ma è stato punito con un drive through per aver utilizzato una quantità di energia superiore al consentito vanificando così l’ottimo stato di forma visto sino a questa mattina.

Incredulo René Rast per aver chiuso in sesta piazza. Il pilota dell’Audi, autore soltanto del ventesimo tempo, ha guidato con lucidità ed ha beneficiato del caos innescato dai vari contatti avvenuti davanti a lui per risalire in classifica.

Altro tedesco presente in zona punti è Pascal Wehrlein, ma il pilota della Porsche non ha mai brillato particolarmente ed ha chiuso in settima piazza davanti ad Alexander Lynn.

Nelle battute finali ha rischiato di gettare tutto al vento Maximilian Gunther. Il pilota della BMW, infatti, è stato protagonista di un testacoda ad alta velocità che l’ha visto colpire col posteriore della sua vettura le barriere di protezione, ma non ha riportato danni ed è riuscito a conquistare gli ultimi due punti a disposizione tagliando il traguardo davanti a Nick Cassidy.

