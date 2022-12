Formula E | Test di Valencia: Nato chiude l'ora del giovedì primo

Carica lettore audio

La sessione di un'ora è stata aggiunta al media day di giovedì per dare alle squadre più tempo per familiarizzare con le macchine Gen3, in vista delle sei ore finali di venerdì.

Oliver Rowland ha stabilito il primato iniziale, ma il suo 1'26"878 è stato cancellato per track limits, così Robin Frijns è passato al comando in 1'26"431.

Nato gli si è avvicinato con la Nissan, ma il giro del francese è stato poi battuto da Edoardo Mortara, che è arrivato a mezzo decimo dal tempo di Frijns.

L'alfiere Maserati ha poi voluto tentare il colpaccio e si è portato brevemente in testa, ma il suo giro è stato annullato anch'esso per track limits. Sam Bird, che aveva fatto segnare un 1'26"394 salendo secondo, è stato promosso in testa alla classifica.

Il suo compagno di squadra della Jaguar, Mitch Evans, ha poi piazzato la sua vettura davanti con un 1'26"373, mantenendo la posizione alla mezz'ora.

Sébastien Buemi ha poi portato la sua Envision in vetta con un 1'26"066, ma poi è stato passato da Nato, che ha ottenuto un 1'25"776 con quasi tre decimi di margine sul rivale.

Pochi istanti dopo, Fenestraz si è fermato all'uscita della curva 10, facendo scattare la bandiera rossa che ha fermato la sessione a 20 minuti dalla conclusione.

Dopo una pausa di 12 minuti, le auto sono tornate sul circuito per raccogliere le ultime informazioni; ala bandiera a scacchi, Stoffel Vandoorne è balzato in testa, ma anche il tempo di 1'25"688 del Campione in carica è stato annullato per track limits.

Rowland si è issato in extremis al secondo posto prima del giro finale di Vandoorne, facendo segnare un tempo di soli 0"107 più lento di quello di Nato, mentre Buemi ha conquistato il terzo posto.

Mortara è quarto davanti a Evans, mentre Bird ha preceduto l'ex compagno di squadra Frijns e si è piazzato sesto.

Vandoorne, dopo che il suo giro è stato cancellato, è stato relegato all'ottavo posto, seguito dal suo compagno di DS Penske, Vergne.

Jake Hughes ha completato la top ten davanti a Jake Dennis.