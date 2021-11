Formula E | NIO 333 svela la livrea "cyberpunk" per il 2022

Il team NIO 333 ha presentato la nuova livrea descrivendola come una "evoluzione" del design della scorsa stagione che presentava una combinazione di colori in fibra di carbonio blu scuro e nero.

Il più grande cambiamento è l'aggiunta di accenti rossi su varie parti della vettura tra cui i passaruota anteriori e l'ala posteriore. La tonalità di rosso utilizzata è la stessa presente nella bandiera nazionale cinese.

Il team NIO 333 ha sottolineato come lo schema di colori rivisto aiuterà a differenziare le sue auto da quelle di altre squadre, un probabile riferimento alla livrea simile della Jaguar con la sua I-Type 5.

"Dalla fine della scorsa stagione, ho pensato al look della nostra squadra per la stagione 8", ha detto il CEO Vincent Wang. "La livrea dell'auto della scorsa stagione è stata accolta molto bene, il che è sicuramente una cosa positiva, ma ha anche rappresentato una sfida per noi per realizzare un design ancora migliore per il 2022!".

2021-2022 NIO 333 Formula E Photo by: NIO Formula E Team

"Abbiamo provato un sacco di variazioni diverse e alla fine volevamo qualcosa di familiare per i fan, ma diverso. Dopo vari concept abbiamo deciso per un modello sviluppato dalla base della versione dell'anno scorso”.

"Mentre i colori di base blu NIO e blu 333 Racing non sono stati cambiati drasticamente, abbiamo aggiornato le linee sul lato della vettura per renderle più "elettriche".

"A prima vista questi nuovi elementi sembrano un po' cyberpunk e taglienti, pur rappresentando un'evoluzione di quanto visto sulla vettura della scorsa stagione. Nel nuovo schema di colori abbiamo anche aggiunto il "rosso" cinese che si distingue ma non è invadente e servirà anche a differenziare le nostre auto dalle altre".

Le due NIO 333 001 porteranno il #3 e il #33 nel 2022, tornando ai numeri preferiti del team dopo aver corso il #8 e il #88 la scorsa stagione.

Oliver Turvey rimarrà con NIO 333 per la stagione finale dell'era Gen2 della Formula E, mentre l’annuncio riguardante il suo compagno di squadra dovrebbe arrivare in vista dei test di Valencia che inizieranno il 29 novembre.

La squadra cinese spera di tornare competitiva in questa stagione dopo aver compiuto un importante passo avanti nel 2019/20 segnando punti in sei delle 15 gare e superando il totale dei punti ottenuti nelle sue due stagioni precedenti.

Il team recentemente si è trasferito nella nuova sede a Silverstone, dopo aver precedentemente diviso la sua forza lavoro tra un'officina a Donington Park e un centro di innovazione a Oxford. Ad ogni modo il team NEO 333 continua a mantenere una base fisica in Cina che ospita i membri del commerciale e del marketing.

2021-2022 NIO 333 Formula E Photo by: NIO Formula E Team