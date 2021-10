Formula E: niente Città del Capo nel 2022, ma c'è Jakarta

La Formula E aveva rivelato nel mese di luglio una versione provvisoria della sua ottava stagione, che prevedeva il debutto nella serie del Sud Africa, oltre a quelli di Vancouver e di Seoul.

Mentre il round canadese e quello in Corea del Sud sono stati confermati nel calendario approvato ieri dal Consiglio Mondiale della FIA, Città del Capo ha perso il suo slot.

La cancellazione dell'evento, che godeva del supporto della filiale sudafricana di Jaguar e che si sarebbe dovuto disputare nell'area dello stadio dei Mondiali di calcio 2010, è stata resa necessaria dalla crisi legata al COVID-19 che continua ad imperversare nel paese.

In questo momento è infatti in corso una quarta ondata e la Formula E ha preferito non rimanere con il dubbio di non poter disputare la cosa, rinviando il debutto in calendario di questa location.

Anche se l'E-Prix di Città del Capo era previsto per il 26 febbraio, il calendario modificata lascia aperto uno slot per il quarto round, previsto per il 5 marzo, che resta ancora da assegnare.

First Chinese round since 2018-19 season is due to feature Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

In realtà sono due gli slot che hanno ancora bisogno di una conferma, anche se il secondo è solo parziale: nella data del 19 marzo, infatti, è indicata la Cina, ma rimane da decidere la location precisa. Tuttavia, il CEO della serie, Jamie Reigle, ha detto a Motorsport.com che ci sono dei colloqui in corso con Sanya, Shanghai, Shenzhen e Chengdu.

In compenso, è stato assegnato lo slot del 4 giugno, che in precedenza non era confermato: in quella data si correrà a Jakarta, in Indonesia.

E questa è una tappa che è da tempo che vede slittare il suo sbarco nella serie. Nel 2020 è saltato a causa della pandemia del Coronavirus, poi era stata respinta la richiesta di modificare la location prevista originariamente da parte della segreteria di stato.

Poi era arrivata anche una richiesta di Greenpeace di uscire dall'accordo, che si dice abbia un costo di 53 milioni di sterline, per usare usare questi fondi invece per migliorare alcune infrastrutture dopo una serie di gravi inondazioni.

Va detto però che già nel mese di luglio il co-fondatore della serie, Alberto Longo, aveva detto di aver raggiunto un accordo con Jakarta, che non era stato annunciato solo per richiesta del governatore, che preferiva attendere.

Se l'E-Prix di Città del Capo dovesse essere effettivamente sostituito, con Eindhoven che spinge per ospitare un round in Olanda, diventerebbe la stagione più lunga della storia della serie, con ben 16 gare in programma, a partire dalla doppietta in Arabia Saudita del 28-29 gennaio.

Formula E: il calendario 2022

28 gennaio - Diriyah

29 gennaio - Diriyah

12 febbraio - Città del Messico

5 marzo - TBC

19 marzo - Cina (TBC)

9 aprile - Roma

30 aprile - Monte Carlo

14 maggio - Berlino

4 giugno - Jakarta

2 luglio - Vancouver

16 luglio - New York

17 luglio - New York

30 luglio - Londra

31 luglio - Londra

13 agosto - Seoul

14 agosto - Seoul