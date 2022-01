Formula E | Nato firma con Jaguar come riserva

Norman Nato è stato aggiunto alle riserve di Formula E della Jaguar per la stagione 2021-22, unendosi al connazionale Tom Dillmann.

Il francese ha chiuso 18° in classifica generale l'anno scorso con 54 punti, eguagliando il risultato di Alexander Sims di Mahindra.

La Jaguar ha messo insieme una formazione di riserva tutta transalpina confermando pure Dillmann, pronti a subentrare ai titolari Mitch Evans e Sam Bird in caso di necessità.

"Sono entusiasta di unirmi alla Jaguar - dice Nato - Sono determinato ad aiutare la squadra a lottare per i punti, i podi e a raggiungere il massimo delle prestazioni. Ho molto da imparare e scoprire, ma sarò pronto ogni volta che la squadra avrà bisogno di me".

"Considero Mitch e Sam come due ottimi amici, avendo corso con Mitch in GP2 e conoscendo Sam da molti anni, e non vedo l'ora di aiutarli".

Norman Nato, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Il team principal, James Barclay, ha aggiunto: "Siamo estremamente lieti di dare il benvenuto a Norman in Jaguar Racing. Le sue credenziali e il carattere parlano per lui e avere uno che è già vincitore nella serie come pilota di riserva ci dà grande forza".

"Inoltre, Norman è altamente motivato ad essere una parte fondamentale nel fare crescere la squadra. La scorsa stagione, i contributi di Tom al team ci hanno aiutato a raggiungere il nostro miglior risultato di sempre nel campionato e quindi continuare a lavorare con lui era molto importante per noi".

"Le sue capacità e la sua costanza sono importanti mentre cerchiamo di sviluppare ulteriormente la Jaguar I-TYPE 5 e le prestazioni del team nel corso della Stagione 8".