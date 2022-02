Formula E | Envision passa ai motori Jaguar per la Gen3

Carica lettore audio

Il team britannico è stato cliente Audi fin dall'inizio del regolamento Gen2 della Formula E per la stagione 2018-19, dopo aver chiuso la sua partnership con DS, abbinata a Techeetah.

Ma con l'addio di Audi prima dell'inizio della stagione 2022, Envision ha dovuto trovare un nuovo fornitore in vista del passaggio alla Gen3.

Questa sarà la prima volta che Jaguar sarà fornitore di un team cliente di Formula E dal suo ingresso nel campionato nel 2016, cercando di espandere il suo sviluppo col nuovo powertrain raccogliendo due serie di dati.

"Sono assolutamente lieto di confermare e annunciare che Envision Racing si sta impegnando nel ciclo Gen3 della Formula E", ha detto il team principal di Envision, Sylvain Filippi.

"Ci siamo assicurati una fantastica partnership con Jaguar, che è davvero emozionante per noi".

"Per me, la cosa più importante è stata quella di confermare ancora una volta che ci impegniamo in questo sport e di essere estremamente competitivi".

"Per farla breve, Jaguar è un partner assolutamente perfetto per noi per molte ragioni; non è una sorpresa che negli ultimi anni, Jaguar abbia sviluppato una tecnologia di powertrain super-competitiva, possiamo vederlo dai nostri dati".

"Siamo aziende molto simili, lavoriamo in modi molto simili, siamo geograficamente molto vicini, andiamo molto d'accordo come persone, quindi tutto ha una logica".

Il direttore di Jaguar, James Barclay, ha aggiunto: "È chiaro che avere team ufficiali e clienti è più che mai attuale oggi rispetto al passato. La nostra strategia precedente era stata quella di non avere un team clienti, ma abbiamo visto che ora ciò aveva senso, era molto probabile che saremmo stati contattati; e poi da un punto di vista strategico è ottimo lavorare con il giusto team clienti per rafforzare entrambe le parti".

"Sylvain e io abbiamo iniziato a parlarne abbastanza presto, ma siamo arrivati rapidamente alla partnership. Per noi si tratta fondamentalmente di avere una squadra clienti competitiva, e Envision ha assolutamente dimostrato di essere proprio questo elemento, che è davvero importante per noi".

"È una squadra che è incredibilmente professionale nel modo in cui corre, ha una struttura di proprietà davvero buona che si è chiaramente impegnata per il futuro, con obiettivi di sostenibilità molto forti".

"Sono davvero lieto di dire che insieme abbiamo un'accoppiata davvero forte, e siamo davvero contenti che avremo quattro auto con motore Jaguar sulla griglia con le Gen3".