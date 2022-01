Formula E | Strategia e fortuna premiano Mortara a Diriyah

Carica lettore audio

È Edoardo Mortara il vincitore del secondo E-Prix di Diriyah. Il pilota del team Venturi, dopo aver perso la pole per soli 5 millesimi, ha condotto una corsa esemplare approfittando del suicidio strategico della Mercedes e beneficiando della safety car entrata a 10 minuti dal termine che lo ha “protetto” dalla rimonta di Robin Frijns.

Al via Mortara ha mantenuto la seconda posizione alle spalle del poleman de Vries, mentre il suo compagno di squadra, Lucas di Grassi, ha atteso qualche tornata prima di prendere la terza piazza ai danni di Frijns.

Le emozioni in pista sono state poche sino a metà gara, con i maggiori sorpassi visti nelle posizioni di rincalzo, ma quando i due portacolori del team Venturi hanno attivato il secondo Attack Mode tutto è cambiato.

Il team Mercedes, infatti, ha letto malissimo l’andamento della corsa e non ha invitato de Vries a transitare nella zona dedicata lasciando l’olandese in pasto a Mortara prima e di Grassi poi. Per il campione in carica, però, la situazione è precipitata poco dopo.

Subito dopo aver attivato il secondo Attack Mode, ed essere retrocesso in quarta piazza alle spalle di Frijns, de Vries ha sbagliato la staccata di curva 1 spalancando la porta all’assalto di Vergne. Il francese non si è fatto pregare ed ha azzannato il pilota della Mercedes.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Il contatto tra le due monoposto ha danneggiato ulteriormente de Vries. L’olandese, infatti, ha perso slancio ed è stato sopravanzato anche da Dennis, Vandoorne e Lotterer retrocedendo ai margini della zona punti e vanificando così in un attimo il lavoro dell’intera giornata.

In testa, invece, si è assistito alla rimonta di Frijns. Il pilota dell’Envision ha dapprima avuto la meglio su un di Grassi troppo morbido nel difendere la seconda posizione ed ha poi messo nel mirino Edoardo Mortara.

Tutto lasciava presagire che l’olandese avrebbe potuto tentare l’assalto alla prima piazza, ma a dieci minuti dal termine è arrivato l’imprevisto a scombussolare i piani di Frijns quando Alexander Sims ha perso il controllo della propria monoposto andando ad impattare contro le barriere.

La direzione gara non ha potuto fare altro che far intervenire in pista la safety car per consentire ai commissari – non senza qualche esitazione di troppo – di rimuovere l’auto incidentata. La vettura di sicurezza è rientrata in pit lane soltanto all’ultimo giro congelando di fatto le posizioni.

Mortara ha così potuto celebrare il primo successo stagionale davanti a Frijns, mentre il team Venturi ha potuto festeggiare anche il terzo posto ottenuto da di Grassi, anche se rimane l’amaro in bocca per una doppietta sfumata.

Decisamente positiva la rimonta di André Lotterer che ha portato la sua Porsche in quarta posizione davanti ad un ottimo Jake Dennis ed alla DS di Jean-Eric Vergne. La top 10 si è completata con Vandoorne in settima piazza davanti a Rowland, Wehrlein ed un deluso de Vries.

Gara complicata per Antonio Giovinazzi. Il pilota di Martina Franca deve ancora comprendere appieno la monoposto elettrica e questi primi appuntamenti rappresentano per lui l’occasione di entrare sempre più in confidenza con la nuova realtà.