Formula E: ecco una piccola anteprima della Gen2EVO

La Formula E aggiornerà l'aspetto della sua vettura Gen2 al termine della stagione 2019/2020, come in passato aveva fatto con la Gen1 prima della stagione 2016/2017.

Il teaser della Gen2EVO diffuso oggi lascia già intravedere delle novità importanti: la prima è che non ci sono più i passaruota chiusi sulle ruote anteriori.

Ma anche l'ala anteriore sembra significativamente diversa, perché l'immagine del teaser lascia presagire che questa sia rialzata rispetto a quella che viene utilizzata attualmente.

Secondo quanto ha appreso Motorsport.com, il nuovo design dell'ala anteriore dovrebbe renderla meno soggetta a resistere agli urti, nel tentativo di ridurre l'alto numero di contatti visti fin dall'inizio dell'era delle Gen2 nel 2018-2019.

Resta inteso, che un pilota che dovesse danneggiare la propria ala anteriore, si vedrà esporre la bandiera nera con bollo arancio e sarà quindi obbligato a rientrare ai box per le riparazioni.

Il tweet diffuso dalla Formula E rivela che il nuovo bodykit sarà svelato il 4 febbraio, anche se la presentazione vera e propria è fissata per il mese di marzo, al Salone di Ginevra, come era già avvenuto in occasione del lancio della Gen2 nel 2018.