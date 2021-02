Formula E: Dragon Penske pronta ad impegnarsi nell'era Gen3

Il team di proprietà di Jay Penske inizierà la stagione 2021, questa settimana in Arabia Saudita, con la stessa powertrain con cui ha terminato la scorsa stagione, quando ha chiuso all'11esimo posto nella classifica a squadre.

Il nuovo hardware, realizzato in collaborazione con Bosch, è stato invece omologato per essere introdotto a partire dall'E-Prix di Roma, previsto per il 10 aprile nella nostra Capitale.

Il sistema sviluppato da Bosch è specifico per i componenti hardware e software della Dragon Penske Autosport e controllerà la rigenerazione dell'energia in frenata oltre al display del pilota nell'abitacolo.

Il team principal Jay Penske, ha detto: "Attraverso il nostro lavoro insieme, forniremo a Bosch una piattaforma per mostrare le sue capacità nello sviluppo di tecnologie specifiche per la Formula E, utilizzando anche la capacità del team di illustrare il ruolo che Bosch sta giocando come leader nell'elettrificazione dell'industria della mobilità".

"Questa partnership tecnica a lungo termine segna una svolta significativa per il team e non vedo l'ora di scoprire i frutti che darà in pista, quando introdurremo questo nuovo pacchetto più avanti nella stagione".

La Bosch ha equipaggiato la vettura utilizzata nei test della Dragon Penske Autosport con dei data logger, con l'obiettivo di affinare il sistema di gestione delle EV-5 che saranno affidate a Nico Muller e a Sergio Sette Camara. Questo aumenterà i parametri dei dati sulla powertrain e sugli pneumatici a disposizione degli ingegneri del team.

Questa nuova alleanza "a lungo termine" suggerisce che la Dragon Penske Autosport sia pronta a diventare il terzo costruttore, insieme a Mahindra e DS Automobiles, ad impegnarsi nel regolamento Gen3, che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2022-2023.

Questo potrebbe portare il numero totale dei costruttori per la Gen3 ad otto.

La Nissan dovrebbe essere molto vicina a formalizzare il proseguimento del suo impegno, mentre la Mercedes sta consolidando il suo quartier generale a Brackley, quindi anche questo dovrebbe essere un segnale della voglia di proseguire.

Stando a quanto ha appreso Motorsport.com, anche Porsche e NIO 333 hanno intenzione di estendere la loro permanenza in Formula E, mentre le possibilità che lo faccia anche la Jaguar sono aumentate dopo il recente impegno del costruttore di realizzare una versione elettrica di tutta la sua gamma stradale entro il 2025.

L'annuncio dell'accordo con la Dragon Penske Autosport ha rivelato anche che Bosch sta progettando di sviluppare un'intera powertrain per la prossima generazione di monoposto, capace di sprigionare una potenza di 470 cavalli.

Attualmente, la Dragon Penske Autosport è iscritta come costruttore del proprio hardware, ma è noto che anche in passato ha lavorato in collaborazione con la Integral Powertrain, che è un fornitore anche della NIO 333.

Anche se recentemente erano emerse diverse offerte rivolte all'acquisto della squadra, Penske ha sempre dichiarato che la sua intenzione è quella di proseguire con l'impegno in Formula E.