Formula E, Berlino 4: doppietta Techeetah e da Costa campione

Gli ordini di squadra hanno permesso ad Antonio Felix da Costa di conquistare il titolo di Formula E con il secondo posto nella quarta gara di Berlino, alle spalle del compagno Jean-Eric Vergne.

Un doppio scambio di posizioni ha permesso al team di gestire la minaccia delle Nissan e.dams, permettendo alla DS Techeetah di mettere in ghiaccio anche il titolo costruttori. E il secondo di questi ha consegnato a Vergne la prima affermazione stagionale, con un margine di poco meno di mezzo secondo sul compagno da Costa.

Al via non ci sono stati particolari problemi, ma la gara è stata neutralizzata abbastanza presto con la Safety Car a causa dell'incidente del vincitore di ieri, Maximilian Gunther della BMW, che ha tamponato Oliver Turvey, beccandosi anche una penalità per la gara di mercoledì. Un ko che di fatto ha reso tutto più semplice per da Costa, visto che il tedesco era anche il suo diretto rivale in campionato.

Alla ripartenza, Vergne ha subito incrementato il suo vantaggio nei confronti di da Costa, ma i due poi hanno giocato con le strategie con lo scopo di tenere a bada i tentativi di attacco delle Nissan e.dams di Oliver Rowland e Sebastien Buemi, che hanno provato ad attivare abbastanza presto l'attack mode per mischiare le carte.

E' stata migliore però la reazione della squadra campione con due gare d'anticipo, che ha invertito le posizioni dei suoi due piloti prima al 14esimo giro, facendo sfilare da Costa, e poi al 30esimo per rimettere davanti Vergne, che ora è secondo anche nella classifica piloti, a riprova del dominio assoluto dei colori DS Techeetah.

Alle spalle del tandem di testa, nel finale c'è stato uno scambio di posizioni anche in casa Nissan e.dams, con Rowland che è stato costretto a gestire la batteria, cedendo così il gradino più basso del podio al compagno Buemi. Ma al britannico è andata anche peggio, perché proprio all'ultimo giro ha dovuto cedere anche la quarta piazza alla Mercedes di Nyck de Vries.

Nonostante sia risalito fino al sesto posto finale, Lucas di Grassi è arretrato al terzo posto in campionato. Dietro di lui si è piazzato Mitch Evans con la Jaguar, seguito dalla Porsche di un Andre Lotterer capace di rimontare dalla nona fila dello schieramento. Dopo il sesto tempo in qualifica, Felipe Massa invece si è dovuto accontentare del decimo posto con la Venturi, alle spalle anche della Mahindra di Alex Lynn.

Deludente invece la prestazione di Sam Bird e Stoffel Vandoorne, rimasti entrambi fuori dalla zona punti dopo aver preso il via dalle retrovie. Il via invece non lo ha neppure preso Robin Frijns, tradito dalla sua Virgin ancora prima dello spegnimento dei semafori.