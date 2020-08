Formula E, Berlino 1: Felix Da Costa in pole davanti a Vergne

La zampata del leader del campionato è arrivata nel momento più opportuno. Antonio Felix Da Costa ha centrato la terza pole position stagionale firmandola al primo dei 6 E-Prix 2020 di Berlino.

Il pilota portoghese ha firmato il miglior tempo nelle prove ufficiali sul tracciato tedesco, battendo di 322 millesimi il compagno di squadra Jean-Eric Vergne, per un 1-2 DS Techeetah che ben racconta quanto sia competitivo il team francese.

Felix Da Costa ha ottenuto il miglior tempo pur avendo commesso un errore alla Curva 1, sintomo di un'ottima prestazione nei settori restanti. Molto bene anche la strategia fatta in Porsche: la Casa tedesca ha preferito non sfruttare al massimo le gomme nelle libere per poi uscire alla distanza.

Andre Lotterer, dopo aver chiuso le libere in fondo alla classifica, ha ottenuto un incoraggiante terzo tempo pur non essendo riuscito a sfruttare tutti i 250 kW nel corso delle Qualifiche.

Quarta posizione per Sébastien Buemi con la Nissan e.dams, a sua volta rallentato dal sottosterzo accusato a centro curva. C'è rammarico in casa Mercedes a causa dell'errore commesso in Curva 10 da Nyck De Vries.

il pilota olandese, attualmente campione in carica della FIA F2, ha aperto troppo presto il gas, andando in sovrasterzo e perdendo decimi preziosi. Per questo si è dovuto accontentare della quinta posizione che lo farà partire accanto a Sam Bird, sesto alla fine delle prove ufficiali.

Dopo l'exploit fatto nelle Libere 1, Oliver Rowland non è più riuscito a ripetersi. Il pilota britannico della Nissan non è andato oltre l'ottavo tempo, superato anche da Jerome d'Ambrosio.