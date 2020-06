Formula E: Audi sceglie René Rast al posto del silurato Abt

Ora è ufficiale: sarà René Rast a sostituire Daniel Abt come pilota di Audi Sport nel team ABT Schaeffler per le restanti gare della stagione di Formula E.

Il Campione in carica del DTM era stato etichettato come possibile subentro al tedesco, che ha perso il posto per il fattaccio della gara di Esports della serie elettrica, quando è stato beccato a farsi sostituire da un simracer.

Rast è quindi il nuovo compagno di squadra di Lucas Di Grassi e avrà l'onere e onore di portare in pista la e-tron FE06 nelle 6 gare che il campionato elettrico andrà ad affrontare in agosto in quel di Berlino, pista dove fra l'altro il tedesco fece la sua unica apparizione con un'altra monoposto in un E-Prix nel 2016.

“Seguo la Formula E da vicino da tempo e sono pronto per questa nuova sfida - ha detto Rast, che aveva già rivelato di essere in procinto di provare l'Audi di Formula E in estate - L'impegno qui è molto alto, oltre alla velocità pura bisogna essere efficienti nella gestione delle batterie e adottare una strategia perfetta su piste strette, dove solitamente le cose si fanno complicate. Grazie ai test che farò ad inizio luglio e all'esperienza al simulatore proverò ad essere il più pronto possibile al mio arrivo a Berlino. Ci sono 6 gare in 9 giorni, quindi posso imparare molte cose velocemente!"

Dieter Gass, capo di Audi Motorsport, ha aggiunto: “René è due volte Campione DTM e pilota Audi da tempo, per cui era naturale che fosse nella nostra lista fin da subito. In passato ha già dimostrato di essere uno veloce anche nelle nuove categorie. Il fatto che non ci siano concomitanze con il DTM ha permesso che potesse correre anche in Formula E e nelle sei gare finali di Berlino il nostro team può dire la sua nella lotta per il titolo".