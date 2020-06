Formula E: sei gare a Berlino in nove giorni ad agosto!

Il campionato era stato sospeso nel mese di marzo a causa della crisi sanitaria mondiale. Uno stop pensato per essere di un paio di mesi, ma poi prolungato fino alla fine di giugno.

Ora la serie ha annunciato tre doppi eventi, che saranno tutti ravvicinati ad inizio agosto (5/6, 8/9 e 12/13) per portare a termine la stagione.

Per rispettare le linee guida del governo tedesco, che rimarrano in vigore fino a settembre, le gare si svolgeranno a porte chiuse e solo il personale essenziale avrà accesso al paddock per garantire un limite di 1.000 persone.

Il CEO della serie, Jamie Reigle, ha detto: "Da quando ci siamo attivati per sospendere la nostra stagione a marzo, abbiamo stilato un calendario rivisto che mette al primo posto la salute e la sicurezza della nostra comunità. Questo rappresenta il marchio distintivo della Formula E e offre una conclusione entusiasmante per la stagione che abbiamo visto finora".

"Ci stiamo dirigendo verso Berlino, un luogo che i nostri team, piloti e tifosi amano, con l'intento di mettere in scena un festival di nove giorni di gare, con tre doppiette consecutive".

"Il festival sarà caratterizzato da tre tracciati differenti, che rappresentano una nuova sfida e creeranno le condizioni per un finale imprevedibile per la nostra stagione".

"La macchina organizzativa della Formula E ha lavorato duramente nelle ultime settimane per permetterci di tornare a correre a Berlino".

"Vorrei ringraziare la FIA, i nostri costruttori, i nostri team e i partner per il continuo supporto, ma anche la città di Berlino per la loro collaborazione e flessibilità, senza dimenticare i nostri tifosi per la loro pazienza".

L'annuncio del calendario rivisto conferma anche un rinvio per l'inaugurale E-Prix di Seoul, in Corea.

La Formula E finora ha disputato cinque gare in questa stagione, suddivise in quattro eventi, mentre per soddisfare i requisiti minimi del campionato ne erano richiesti almeno sei.

Al momento, al comando della classifica c'è Antonio Felix Da Costa della DS Techeetah, con un margine di 11 lunghezze nei confronti della Jaguar di Mitch Evans.

L'Audi non ha ancora confermato chi sarà il compagno di Lucas di Grassi, dopo che Daniel Abt è stato licenziato in seguito ad un episodio avvenuto durante la Race at Home Challenge Esports: il pilota tedesco aveva fatto correre un sim racer professionista al suo posto.

La Mahindra invece dovrà trovare un sostituto per Pascal Wehrlein, con l'ex pilota di Formula 1 che ha annunciato tramite i social di aver lasciato la squadra con effetto immediato.