Formula E: anche Jaguar si impegna nell'era Gen3

Stando a quanto appreso da Motorsport.com, anche Jaguar, a breve, dovrebbe annunciare il proprio impegno con la Gen3 in Formula E che vedrà dal prossimo anno l’adozione di monoposto più leggere di 120 Kg e con una potenza pari a 470 CV.

Questa decisione segue il cosiddetto piano "Reimagine" del marchio, in base al quale l'intera gamma stradale di Jaguar e della sorella Land Rover proporrà una variante elettrica entro il 2025.

Il costruttore inglese, tuttavia, ritarderà ancora l’annuncio ufficiale del suo impegno a lungo termine in Formula E fino a quando non sarà delineato un piano più ampio.

Il direttore del team Jaguar Racing Formula E, James Barclay, ha dichiarato a Motorsport.com: "Quello che posso confermare è che abbiamo firmato la registrazione Gen3. Abbiamo firmato il documento di registrazione e stiamo continuando il nostro sviluppo".

“La FIA ha indicato una data ultima per la registrazione, ma l'annuncio sui nostri piani futuri nel motorsport sarà parte della nostra strategia Reimagine".

"In questo momento non abbiamo altro da dire. Abbiamo firmato, la registrazione, stiamo continuando il nostro sviluppo per la Gen3. Seguiranno altre notizie sui nostri impegni nel motorsport".

"Se vuoi correre con la Gen3 devi firmare e continuare lo sviluppo. È davvero la prima fase in cui ottenere le prime informazioni sulla vettura. Stiamo ancora aspettando ulteriori dettagli”.

“Fondamentalmente ci sono state fornite abbastanza informazioni per iniziare la comprensione del packaging dell’auto. E’ come avere a disposizione le fondamenta, un momento importante, ma altre informazioni arriveranno a breve”.

Jaguar è il sesto costruttore ad aver sottoscritto il nuovo ciclo di regole dopo Mahindra, DS Automobiles, Nissan e Porsche, mentre il team Dragon Penske è prossimo a confermare la propria partecipazione nella serie.

La Mercedes, invece, ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe rinviato la registrazione alla Gen3 in attesa di avere chiarimenti sui dettagli relativi alla struttura della categoria.

Ian James, il team principal della squadra, ha confermato a Motorsport.com che la decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, ma l’intenzione è quella di proseguire in Formula E anche nella prossima stagione.

