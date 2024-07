FE | Londra 1: vittoria cruciale per Wehrlein, batte Evans ed è leader

Finale di stagione rovente in Formula E: Pascal Wehrlein ha battuto il poleman e rivale per il titolo Mitch Evans durante i 39 giri della gara all'ExCeL di Londra. Questo successo è cruciale, quando manca una sola gara al termine del campionato, il pilota Porsche passa dalla terza alla prima posizione nella classifica piloti, mentre il precedente leader del campionato Nick Cassidy è stato autore di una rimonta dalla 17^ casella al settimo posto finale. Evans ha tagliato il traguardo in terza posizione, mentre Sebastien Buemi ha conquistato il terzo gradino del podio, approfittando del ritiro di Maximilian Guenther nel finale.

Evans, che scattava dalla pole, ha avuto uno spunto perfetto in partenza e arrivando alla curva 1, ma dalla terza posizione Wehrlein ha insidiato Sebastien Buemi, che partiva in prima fila. Tuttavia, dopo non essere riuscito a trovare un varco, il pilota della Porsche è stato costretto ad affiancarsi a Norman Nato prima di cedere la posizione nella stretta chicane della curva 6/7.

Più indietro, il campione in carica Jake Dennis si è lanciato all'interno di Robin Frijns nella veloce chicane della curva 10/11, ma il pilota Andretti ha toccato il cordolo all'interno ed è entrato in contatto con la Envision. Frijns ha urtato la barriera nella seconda parte della curva, rompendo la sospensione che lo ha rispedito in pista, bloccando così l'impotente Sam Bird alle sue spalle. È stata chiamata la safety car per rimuovere la macchina di Frijns e l'olandese è stato trasportato in ospedale per i controlli medici.

Rientrata la Safety Car al quinto giro, Cassidy, in 15^ posizione, è andato fuori pista per ottenere la prima delle due attivazioni dell’Attack mode, ma il pilota della Jaguar ha mancato uno dei sensori e non è riuscito ad attivarla. La possibilità di attivarla il giro successivo è stata vanificata dal fatto che Dennis e Vergne si sono fermati a metà curva, dopo che il britannico aveva cercato di passare all'interno.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Dopo essere rientrato, Dennis ha subito rimontato davanti a Cassidy alla curva 3 con una mossa decisa che ha danneggiato lo sterzo di quest'ultimo, con Cassidy in lotta più tardi dopo un contatto con Stoffel Vandoorne che lo ha mandato contro la barriera alla curva 7.

Intanto, testa allo schieramento, Evans ha sopravanzato Buemi per andare a prendere il comando della gara, dopo che lo svizzero era riuscito a stargli davanti nelle prime fasi di gara, mentre Wehrlein lo seguiva in modo determinante. Così, al 22° giro, il tedesco ha fatto una mossa decisiva su Evans all'interno della curva 1 e, una volta preso il comando della gara, ha immediatamente aumentato il ritmo per prendere entrambi gli Attack mode e rimanere davanti a Evans.

Al 27° giro, quando Wehrlein ha preso il suo ultimo Attack mode, è uscito fianco a fianco con il pilota della Jaguar e i due hanno affrontato insieme la curva 17, ma all'esterno il neozelandese ha dovuto cedere. Da lì, Wehrlein ha incrementato il proprio vantaggio, mentre Evans è stato costretto a difendersi da Maximilian Guenther, uno dei primi ad attivare entrambi gli Attack mode.

Dopo aver passato Nato alla curva 1 e aver preceduto Buemi quando il pilota dell'Envision ha attivato il suo secondo Attack Mode, il pilota della Maserati MSG si è ritrovato in seconda posizione dopo aver passato Evans alla curva 10 nel corso del 30° giro. Poco dopo, però, Nato ha colpito la barriera alla curva 1 per un contatto con Sacha Fenestraz. Così, è intervenuta una seconda Safety Car per recuperare i detriti, annullando il vantaggio di Wehrlein.

A soli sei giri dalla fine, a cui se ne sono aggiunti due per l'intervento delle safety car, il compito di Wehrlein è diventato più facile: Guenther ha accusato un problema tecnico poco dopo la ripartenza al rientro della Safety Car, fermando la sua Maserati alla curva 13 e provocando un'altra gialla su tutto il tracciato.

Wehrlein ha così potuto conquistare la sua terza vittoria stagionale, che lo ha proiettato in testa alla classifica piloti, con tre punti di vantaggio su Evans, che ha concluso secondo e con un punto in più per il giro più veloce. Cassidy è riuscito a recuperare fino al nono posto, ma con le penalità per Dennis e Fenestraz è stato classificato settimo, il che significa che è a soli sette punti da Wehrlein prima della gara di domenica, l’ultima della stagione.

Formula E London E-Prix - Risultati Gara 1