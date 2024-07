FE | DS Penske in corsa per il podio nel mondiale

Una medaglia di bronzo farebbe molto bene al team franco-americano dopo un anno promettente ma un po' altalenante.

La fine del campionato mondiale di Formula E è molto combattuta, con la battaglia tra Porsche e Jaguar per i titoli ancora da decidere, ma anche tra DS Penske e Andretti (un team a motore Porsche) che stanno lottando per il terzo posto nella classifica a squadre.

Al termine della prima delle due gare di Londra, Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne hanno accumulato un totale di 188 punti per la loro squadra, 18 punti in più dei rivali Andretti. Tutto è ancora possibile per entrambe le scuderie, anche se i dati indicano DS Penske come favorita.

Nel campionato costruttori, il punteggio è un po' più ridotto, sempre a favore di Stellantis (DS Automobiles e Maserati), con il Gruppo che ha tre punti di vantaggio su Nissan, che spinge anche le vetture McLaren.

Una gara ad alta tensione

A Londra, Vergne ha dato il via alla prima sessione di test registrando il miglior tempo, con Vandoorne nella top ten e a meno di tre decimi di distanza. La seconda sessione di prove è classificata come una sessione ad alto rischio su questo circuito stretto, dove ogni errore può avere conseguenze dannose.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

L'obiettivo era quello di non compromettere la sessione di qualifiche prevista meno di due ore dopo.

Su questo tracciato, progettato per due terzi all'aperto e, caso unico in questa stagione, per quasi 600 metri al coperto, l'atmosfera è piuttosto... elettrica.

La posta in gioco è alta e ogni squadra ha una propria strategia per raggiungere i propri obiettivi. Durante la conferenza stampa, Phil Charles, vice team principal di DS Penske, è stato molto chiaro sulle intenzioni della squadra.

"Daremo il massimo e non lasceremo nulla al caso. È vero che se gli altri commettono degli errori, come hanno fatto a Portland, questo ci aiuterà. Ma non ci contiamo. Londra è un circuito molto diverso, dove la gestione energetica in gara è meno importante rispetto ad altri tracciati. Dobbiamo cogliere ogni opportunità".

Nelle qualifiche, entrambi i piloti sono stati inseriti nel Gruppo B e alla fine si sono piazzati rispettivamente al quinto e al 17° posto sulla griglia di partenza, con Vergne il meglio pozionato dei due.

Nonostante sia un circuito breve (2,086 km), quello di Londra è un tracciato molto impegnativo per i piloti, che devono affrontare 20 curve su una pista stretta.

Stoffel Vandoorne, DS Penske Foto di: DPPI

Fin dall'inizio dei 37 giri di gara, Vergne e Vandoorne hanno cercato di evitare il più possibile i contatti, molto frequenti su questo tipo di tracciato.

Ma dopo che la safety car è intervenuta per la prima volta in seguito a un groviglio al primo giro, Vergne è stato colpito dal pilota Andretti Jake Dennis, che ha ricevuto una penalità di cinque secondi per aver causato l'incidente, anche se entrambi sono scesi inevitabilmente in classifica.

Fortunatamente, la DS E-TENSE FE23 del pilota francese non è rimasta danneggiata in modo eccessivo ed è stato possibile rimontare. Dietro di lui, anche Vandoorne è andato all'attacco e si è trovato appena fuori dai punti. Rientrato nella top 10, Vergne è stato nuovamente coinvolto in un incidente.

Al termine di una gara in cui ci sono state numerose soste - e due giri aggiunti dalla direzione di gara dopo il periodo passato in Safety Car - il che ha permesso a Vandoorne di ottenere gli unici punti della squadra, chiudendo in nona posizione.

Domenica la gara sarà più breve, con 34 giri, ma i piloti DS Penske avranno ancora l'opportunità di concludere la stagione con una nota positiva e di consolidare la posizione in campionato delle loro squadre.