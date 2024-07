FE | DS Penske punta in alto per chiudere bene la stagione

Con sedici gare (in dieci Paesi diversi) in programma tra il 13 gennaio e il 21 luglio, la stagione 2024 del Campionato mondiale di Formula E si è rivelata eccezionalmente impegnativa. Per completare questo lungo mondiale, i piloti dovranno confrontarsi con un tracciato relativamente breve (meno di 2,1 km per 20 curve), ma estremamente particolare.

Il tracciato del centro espositivo ExCel di Londra (sede delle Olimpiadi estive del 2012) è infatti unico sia nello scenario del calendario della Formula E che nel mondo del motorsport. Costruito sulle rive del Tamigi, sul sito degli ex docks Royal Victoria, il circuito comprende circa il 25% del suo percorso... al coperto.

Ogni anno, dal 2021, le monoposto elettriche del campionato partono dal cuore dell'edificio (che ha una lunghezza totale di oltre un chilometro), per affrontare una parte all'esterno e, infine, rientrate all'interno attraverso una rampa di accesso. Questa configurazione fa sì che, in caso di pioggia, le auto corrano su una superficie umida all'esterno, ma poi sostanzialmente asciutta all'interno. Una configurazione che aggiunge interesse alla gara, ma anche lavoro extra per gli ingegneri e i piloti.

"A parte questa particolarità, a cui ci adattiamo sempre bene, le qualifiche sono particolarmente importanti su questo circuito, perché è molto stretto", dice Jean-Éric Vergne, che ha conquistato la pole position tre settimane fa a Portland (USA). "In questa stagione, abbiamo raggiunto molto spesso le fasi finali della qualifica dopo i gruppi e il nostro livello in qualifica ci fa sperare in buoni risultati qui a Londra. Abbiamo il potenziale per lottare in testa e siamo determinati a concludere il 2024 in bellezza".

Un circuito davvero unico al centro espositivo ExCel di Londra. Foto di: Joao Filipe / DPPI

Due gare per consolidare le posizioni in classifica

In vista di Londra, DS Penske occupa posizioni interessanti nelle tre classifiche del campionato. Nella classifica dei team, la scuderia franco-americana è terza dietro alle squadre ufficiali Jaguar e Porsche, ma davanti ad Andretti (motorizzata Posche), con Envision (motorizzata Jaguar) abbastanza indietro da non destare preoccupazione. La stessa storia si ripete nella classifica dei costruttori, dove si ritrova lo stesso trio in testa. Tuttavia, in questa classifica DS Automobiles ha un serio sfidante in Nissan (che equipaggia anche McLaren), a soli cinque punti da Stellantis Motorsport, che comprende anche il marchio Maserati.

Per quanto riguarda la classifica piloti, il campionato è ancora aperto e combattuto. Con 129 punti, Jean-Éric Vergne è sesto, a 38 punti dal leader. Con ogni gara che assegna fino a 29 punti, tutto è ancora possibile dal punto di vista aritmetico. I distacchi ravvicinati daranno vita a un finale di campionato entusiasmante, per una stagione che ha tenuto i suoi fan con il fiato sospeso fino all'ultimo weekend di gara. Anche in questo caso, DS Penske e Jean-Éric Vergne puntano ragionevolmente a un podio, più che mai alla loro portata.

A Londra, il programma sarà leggermente diverso, con le qualifiche all'ora di pranzo, seguite dalla partenza alle 17:00 ora locale, le 18:00 in Italia.