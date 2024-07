FE | Mueller lascia ABT a fine stagione e apre il mercato piloti

Il mondiale di Formula E si avvia verso il suo ultimo weekend della stagione a Londra, con ben tre titoli ancora in palio. Tuttavia, prima che il campionato si sposti verso la tappa nella capitale inglese, è giunta una delle prime notizie che, di fatto, aprono ufficialmente il mercato.

Nico Mueller disputerà a Londra il suo ultimo ePrix per il team ABT Cupra, con l’annuncio ufficiale che è stato confermato nella giornata di oggi proprio dalla scuderia tedesca attraverso un comunicato stampa con cui ha dato l’addio al pilota che ha portato più punti nel corso dell’attuale campionato.

Dopo due stagioni con il team che gli ha permesso di tornare in Formula E dopo una prima esperienza con Dragon Racing che si era conclusa però nel 2021, per il pilota svizzero è arrivato il momento di dare il via a una nuova avventura.

Nico Muller, ABT CUPRA Formula E, M9Electro Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"È un fine settimana molto speciale per me. Da un lato, ovviamente, c'è molta attesa per il luogo, la pista e i fan. Ma dall'altro lato, c'è anche un senso di nostalgia e di gratitudine che provo dopo due anni in questa squadra”, ha spiegato lo stesso Mueller in vista dell'ePrix di Londra.

Complici i problemi legati al Powertrain Mahindra, un passo indietro rispetto alla concorrenza sia dal punto di vista del peso che dell’efficienza, l’esperienza con ABT non ha riservato grandi soddisfazioni, con un quarto posto ottenuto a Misano come miglior risultato. Tuttavia, anche se non è arrivato il podio, in realtà lo svizzero è riuscito a mettersi in mostra con alcune ottime prestazioni, come il quinto e il sesto posto centrati a Portland, attirando così l’attenzione di alcune squadre di prima fascia.

“È stato un periodo estremamente impegnativo, ma ci ha anche avvicinato. Siamo sempre stati uniti e sono sicuro che questo è ciò che faremo a Londra per l'ultima volta. Vogliamo dare il massimo con tutta la squadra, goderci le giornate e cercare di ottenere due buoni risultati. Darò il massimo per rendere la squadra orgogliosa ancora una volta”, ha aggiunto lo svizzero, forse uno dei pezzi pregiati del mercato. L’intenzione di ABT era chiaramente quella di rinnovare il contratto in scadenza anche per il prossimo futuro date le ottime prestazioni ma non è riuscita a trattenere Mueller, attratto da altre opportunità.

Non è un mistero che Mueller abbia effettuato un test con Porsche prima dell’appuntamento di Misano, con il team tedesco che in quel momento era alla ricerca di un possibile sostituito da affiancare a Pascal Wehrlein dal 2025, date le deludenti prestazioni di Antonio Felix da Costa. Tuttavia, proprio da Misano il portoghese sembra aver riacceso la scintilla, tanto da aver centrato ben quattro vittorie negli ultimi cinque appuntamenti.

Nico Muller, ABT CUPRA Formula E Team, in griglia di partenza Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Un ruolino di marcia impressionante che lo ha riportato ai piani alti della classifica. A sorprendere non sono stati solo i risultati, ma anche la costanza di rendimento mostrata negli ultimi mesi. L’addio di Mueller alla ABT è significativo, perché inizialmente sembrava che lo svizzero fosse proprio destinato ad accasarsi in Porsche, ma le prestazioni di da Costa lo hanno reinserito nella corsa al sedile anche per la prossima stagione.

Se non sarà Porsche, l’ipotesi più probabile è che Mueller si accasi nella squadra clienti Andretti, che schiera tra le proprie file anche il campione in carica Jake Dennis, il cui contratto è stato esteso alla fine del 2023 con un accordo pluriennale. Dopo l’addio di André Lotterer per impegnarsi esclusivamente nel WEC, Andretti si era ritrovata a dover individuare un sostituito con determinate caratteristiche: veloce, consistente e che, soprattutto, non prendesse parti ad altri campionati. Infatti, così come Porsche, che ha deciso di allontanare da Costa dal WEC, anche per Andretti una delle prerogative era che il secondo pilota non fosse già impegnato in altri campionati come successo con Lotterer.

Per questo la scelta ricadde su Norman Nato che, nonostante in un secondo momento abbia firmato per correre anche nel WEC con Porsche, in realtà a livello contrattuale è costretto a dare priorità alla categoria elettrica piuttosto che agli impegni nell’Endurance. Tuttavia, pur ottenendo diversi piazzamenti a punti e un podio, nel corso di questa stagione non ha propriamente entusiasmato, ottenendo solo dieci punti in più di Mueller: proprio per questo lo svizzero potrebbe rappresentare una soluzione ideale per il team, anche se rimarrebbe da sciogliere il nodo che attualmente lo tiene legato al WEC, dove corre con Peugeot.

Nico Muller, ABT CUPRA Formula E Team Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Per Mueller, Andretti potrebbe rappresentare un’ottima opzione per aprire le porte verso il team ufficiale Porsche in FE nel 2025, soprattutto nel caso il contratto di uno dei due piloti ufficiali non venisse rinnovato alla fine della prossima stagione. In quel caso, un’eventuale addio a Peugeot nel campionato Endurance, dove il marchio francese non sta ottenendo grandi risultati, potrebbe trovare maggior senso.

L’addio di Mueller sembra però solo il primo tassello, perché ci sono tante squadre che potrebbero dare vita a una nuova line-up nel prossimo futuro. Sebastien Buemi vorrebbe continuare in entrambe le serie come spiegato durante la 24h di Le Mans, ma non è ancora certo del futuro, anche perché l’ultima è stata un’annata povera di soddisfazioni, se non per un secondo posto nella tappa di apertura in Messico.

Anche in casa DS e Maserati si stanno effettuando delle valutazioni sui piloti, in particolare per quanto riguarda Stoffel Vandoorne, che ha ammesso di aver faticato in questi due anni dopo il cambio di team, e Jehan Daruvala, suo malgrado autore di una stagione di debutto con pochi acuti, tra cui un bel settimo posto a Berlino. Rimane in bilico anche il sedile di Sacha Fenestraz in Nissan, a cui era stata fiducia dopo un campionato 2022-2023 a fasi alterne: il francese ha ottenuto solo 26 punti, quasi 100 in meno del compagno di squadra Oliver Rowland, ancora in lotta per il mondiale nonostante il weekend saltato a Portland per motivi fisici.