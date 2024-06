FE | Doppio arrivo a punti per DS Penske a Portland

La prima delle due gare a Portland (USA) ha visto DS Automobiles conquistare il suo 51° podio grazie al terzo posto di Jean-Eric Vergne e al nono posto di Stoffel Vandoorne.

Sul circuito permanente statunitense, le prime sessioni di prove libere si sono svolte nel tardo pomeriggio di venerdì, con la pista relativamente sporca, nonostante fosse stata parzialmente utilizzata dai dragster qualche giorno prima.

Dopo 30 minuti di prove libere, i primi 20 piloti (su 22) sono rimasti a un secondo l'uno dall'altro. Nelle seconde prove del sabato, le bandiere rosse sono state esposte dopo soli 10 minuti quando una delle Nissan è uscita di pista, mentre le due Penske DS si trovavano nella top 10. Molte vetture sono rimbalzate sui cordoli e sono finite sull'erba, dato che l'aderenza era piuttosto bassa.

Per questo weekend che prevede due gare, il fresco del mattino ha gradualmente lasciato spazio a un clima più mite e, al momento delle qualifiche, il mercurio segnava 20 gradi.

Nel primo gruppo, proprio mentre stava realizzando il suo giro migliore, Vergne è stato ostacolato all'ultima curva da una vettura che stava rallentando ed è dovuto andare largo sull'erba - una manovra che gli è costata un posto nei quarti di finale e che gli ha fatto tornare in mente alcuni brutti ricordi.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

"L'anno scorso, per evitare un incidente, avevo già dovuto andare nell'erba, il che aveva causato l'intasamento dei condotti di raffreddamento e il surriscaldamento del motore", ha detto il francese. "Spero che quest'anno non saremo troppo esposti a questo tipo di episodi, anche se è appena successo di nuovo".

La lezione del professor Vergne

Partendo dalla 15esima e dalla 17esima posizione, Vergne e Vandoorne sapevano che avrebbero dovuto rimanere nel gruppo per un po', per poi uscire al momento giusto per cercare di guadagnare punti. La gestione della batteria è estremamente difficile in Formula E, soprattutto sul circuito di Portland, dove le 12 curve su un percorso di 3,170 km lo rendono uno dei tracciati più complessi in circolazione.

Qui non è possibile condurre la gara per troppo tempo, dato l'elevato consumo energetico in testa. È una gara di attesa, che costringe gli strateghi dei team a studiare continuamente i livelli delle batterie. Un campo in cui i piloti DS Penske e i loro ingegneri di gara eccellono e che può portare a un risultato favorevole.

Passato al comando a 10 giri dalla fine, Vergne avrebbe potuto tentare di portare la sua DS E-TENSE FE23 fino in fondo, ma ha preferito prendersela comoda e retrocedere di qualche posizione. Sugli schermi, l'"ingegnere virtuale" della Formula E ha di fatto confermato che il campione francese avesse ragione, indicando che solo gli ultimi sette giri non avrebbero richiesto una gestione speciale dell'energia. In altre parole, solo in quel momento i piloti avrebbero potuto sfruttare appieno le capacità delle loro monoposto.

Ma aumentando il ritmo aumenta anche il livello di rischio... è così che Nick Cassidy, fino a quel momento leader, è finito nell'erba al volante della sua Jaguar. Il suo compagno di squadra Mitch Evans ha preso il comando e ha tagliato il traguardo davanti a tutti, ma in seguito gli è stata inflitta una penalità di cinque secondi per un contatto con Jake Hughes (McLaren).

La vittoria è andata alla Porsche di Antonio Felix Da Costa, davanti alla Envision con motore Jaguar di Robin Frijns.

Vergne, partito 15°, ha condotto una gara esemplare ed è salito sul podio per la 36ª volta nella sua carriera in Formula E. È stato anche il 51° podio del costruttore francese nella categoria elettrica.

Stoffel Vandoorne si è piazzato al 9° posto, consentendo ancora una volta a DS Penske di piazzare entrambe le sue auto in zona punti. Il secondo appuntamento di Portland, che è anche la 14a gara della stagione, si svolgerà questa sera alle 23:00 italiane (14:00 ora locale).