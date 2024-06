FE | Portland: trionfo Da Costa, Evans e Cassidy buttano la vittoria

Un errore da parte di Nick Cassidy e una penalità per Mitch Evans rappresentano un duro colpo per Jaguar, perché di fatto hanno fatto sì che il marchio inglese gettasse al vento una vittoria quasi certa nel Portland E-Prix, consentendo ad Antonio Felix da Costa di aggiudicarsi un altro successo nel corso di questa stagione di Formula E.

Il leader del campionato Cassidy era pronto a conquistare la sua terza vittoria stagionale e a mettere una seria ipoteca sul titolo al Portland International Raceway. Ma al penultimo giro, mentre era in testa, il pilota neozelandese è andato largo alla veloce curva 10 a sinistra dopo aver perso il controllo della vettura, finendo fuori strada alla successiva curva a destra. Ciò lo ha fatto finire poi in testacoda sull'erba, uscendo così dalla zona punti. "A volte bisogna assumersi molte responsabilità, alzare la mano e dire che si è sbagliato. Oggi è stata la mia giornata. Credo che una serie di eventi a catena abbia portato a questo, ma alla fine è così", ha dichiarato Cassidy.

Evans era direttamente dietro al suo compagno di squadra e ha preso la bandiera a scacchi per primo, ma all'altro portacolori della Jaguar è stata inflitta una penalità di cinque secondi per una precedente collisione con Jake Hughes.

In questo modo Evans, che era partito in pole, è scivolato all'ottavo posto nella classifica finale, mentre da Costa ha conquistato un'altra vittoria, dopo quella ottenuta l'ultima volta a Shanghai, che lo hanno portato a tre successi nelle ultime quattro gare.

Cassidy aveva preso il comando al 23° giro da da Costa, dopo aver effettuato una prima parte di gara sottotraccia per risparmiare energia, aspetto fondamentale un circuito così gravoso sulla batteria come quello statunitense, restando ai margini della top 10. Mentre Cassidy e da Costa si sono scambiati le posizioni più volte nei giri successivi, Evans è rimasto alle loro spalle a fare da spettatore.

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

All'inizio del 24° giro, Evans è passato all'esterno di da Costa alla curva 1 e si è portato davanti al vincitore finale della gara, in quello che, in quel momento, avrebbe potuto essere un 1-2 Jaguar. Tuttavia, ogni possibilità di vittoria per Evans, è svanita quando gli è stata comunicata una sanzione per un contatto con Hughes sul rettilineo posteriore, che ha portato alla foratura della gomma posteriore destra sulla McLaren dell'inglese.

Il contatto ha danneggiato l'ala anteriore di Evans ma, soprattutto, gli è costato una penalità di cinque secondi che ha spento i suoi sogni di gloria, non solo per la vittoria, ma anche per riavvicinarsi in classifica mondiale. Nonostante non fosse in pericolo per la posizione in pista, Cassidy ha iniziato a difendersi nel momento in cui ha commesso l'errore.

L'errore di Cassidy e il 19° posto finale hanno offerto l'opportunità perfetta a Pascal Wehrlein di ridurre il distacco di 25 punti dal suo rivale per il titolo che, tuttavia, il tedesco non ha sfruttato. Il pilota della Porsche non è riuscito a far parte del gruppo di testa per gran parte della gara di 27 giri, concludendo solo al decimo posto ritardando l'attivazione dell'attack mode: il singolo punto guadagnato ha fatto sì che Wehrlein sia riuscito a ridurre il distacco, ma il vantaggio di Cassidy rimane a 24 punti.

Secondo classificato, Robin Frijns è stato tra i protagonisti per gran parte della gara, mentre il podio è stato completato da Jean-Eric Vergne della DS Penske, risalito dal 14° posto.

Edoardo Mortara della Mahindra, Nico Muller (Abt) e Jake Dennis della Andretti hanno completato i primi sei classificati, mentre il campione in carica è stato in testa nelle prime fasi di gara prima di scivolare indietro nel gruppo.

Risultati della gara dell'E-Prix di Portland