FE | Le DS Penske brillano nel Principato

Quando si pensa a Monaco in primavera, si pensa a temperature miti, manovre spettacolari in pista e abbigliamento leggero. Ma con soli 13°C per quanto riguarda l'asfalto e 15°C a livello ambientale, durante la prima sessione di prove alle 7:30 del mattino, non c'era la stessa atmosfera.

I piloti sono stati prudenti, gli spettatori si sono coperti, ma le condizioni erano comunque estreme.

Il pilota britannico Sam Bird è stato il primo a pagarne le conseguenze, quando ha avuto un problema allo sterzo e si è schiantato con la sua McLaren contro un muro. Ferito al polso, ha dovuto essere sostituito dal connazionale Taylor Barnard, debuttante in Formula E e il più giovane pilota della giornata a soli 19 anni.

Ma a metà mattina la temperatura è poi salita, il sole è tornato a splendere, così come il morale per il resto della giornata. Per Monaco, ogni squadra ha preparato qualcosa di speciale, perché vincere nel Principato è più prestigioso che altrove.

La squadra che ha fatto più scalpore ancor prima della partenza è stata senza dubbio DS Penske, che si è presentata con una speciale livrea da Gran Galà per le sue auto, oltre a completi e caschi basati sullo stesso design.

I due piloti DS Penske, Vergne e Vandoorne, sono stati piuttosto rapidi nelle prove, ma hanno messo a frutto le linee dorate su sfondo nero nelle qualifiche del Gruppo B, portando le loro due DS E-TENSE FE23 ai quarti di finale.

Tuttavia, i due portacolori del team hanno avuto la sfortuna di scontrarsi nel primo duello. Alla fine, è stato Stoffel Vandoorne a vincere e ad avanzare alle semifinali. Poi è arrivato lo scontro con la Jaguar di Nick Cassidy, mentre l'altra vettura britannica, quella di Mich Evans, era stata appena eliminata dalla Porsche di Pascal Wehrlein.

James Barclay, Direttore del team, Jaguar TCS Racing, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, 2° posizione, e Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

Ancora una volta, Stoffel Vandoorne ha messo in pista una prestazione solida completando un buon giro che gli ha permesso di qualificarsi per la finale contro Pascal Wehrlein. Con Porsche e DS Automobiles in finale, si preannunciava un duello all'ultimo sangue... ed è stato Pascal Wehrlein a spuntarla. Vandoorne ha concluso in prima fila, mentre Vergne si è posizionato quarto in griglia.

Solido fino alla fine

Alle 15:03, quando si sono spente le luci sulla griglia di partenza, il cielo era un più nuvoloso. Niente di minaccioso, ma nuvole persistenti filtravano il sole. Ciononostante, la temperatura era mite e la partenza è avvenuta senza problemi. La calma è durata poco, però, perché la Mahindra di Edoardo Mortara è uscita di pista, richiedendo l'intervento della safety car.

A quel punto, Stoffel Vandoorne era in testa alla gara e il suo compagno di squadra era quinto.

"Ho gestito molto bene la partenza della gara" - ha dichiarato Stoffel Vandoorne -. "Ho preso la testa della corsa e sono riuscito a mantenerla attivando il mio primo Attack Mode, peccato che non sia riuscito a fare lo stesso con il secondo periodo di potenza extra".

"Se fossimo stati in grado di inserirci tra le due Jaguar e di disturbare la loro strategia, avremmo sicuramente fatto un'altra gara. Dopo il rientro della safety car ai box, a metà gara ci siamo trovati in una situazione piuttosto curiosa, con due Jaguar, due DS Penske, due Porsche e due Nissan che si susseguivano nelle prime otto posizioni".

Dopo un nuovo intervento della safety car, questa volta a seguito dell'uscita di scena di Nico Müller (Abt Cupra), è apparso chiaro che tutti i piloti stavano saggiamente aspettando la decisione dei direttori di gara in merito al numero di giri extra da percorrere aggiunti a fine corsa.

Alla fine, il numero di giri è stato aumentato da 29 a 31 e sembrava che il finale sarebbe stato molto combattuto. Ma la strategia Jaguar ha fatto sì che fosse troppo tardi per tentare un attacco ragionevole. Stoffel Vandoorne e Vergne hanno conquistato il 3° e il 4° posto, un ottima risultato per DS Penske, che aveva sempre indicato come sua priorità quella di portare entrambe le vetture nei punti. Ancora una volta, ci sono riusciti!