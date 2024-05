FE | Rookie test di Berlino: Gabriele Minì debutta con Nissan

La prossima settimana andrà in scena l’ePrix di Berlino, l’ormai classico appuntamento del calendario che si svolge nella capitale tedesca, più precisamente all’interno dell’aeroporto di Tempelhof. Tuttavia, dopo il weekend di gara ci sarà un altro appuntamento da seguire, ovvero il test dedicato ai soli rookie.

La Formula E vuole infatti dare l’opportunità ai debuttanti di approcciarsi alla serie da altri campionati e, nel corso degli anni, ha organizzato una sessione di test in cui i piloti possono cimentarsi alla guida di una vettura completamente elettrica. Alle volte questi test sono stati utili non solo per dare l’opportunità alle riserve o agli addetti al simulatore di accumulare chilometri con l’auto reale, ma in altre occasioni si sono rivelati importanti anche per valutare giovani piloti provenienti da altre categorie.

Quest’anno, dopo la prima sessione di prove libere a Misano, i rookie avranno un’intera giornata di test a loro dedicata proprio a Berlino. Nel corso delle ultime settimane i team hanno annunciato le loro line-up, con nomi di spicco dalle categorie propedeutiche come Tim Tramnitz con Abt Cupra, Jack Crawford e Zane Maloney con Andretti, oppure Dennis Hauger con Porsche. Recentemente, inoltre, ERT ha scelto Marta Garcia dalla F1 Academy (e prossimamente anche Formula Regional con Iron Dames) come uno dei suoi due piloti impegnati nel test.

Gabriele Mini è attualmente impegnato in F3. Per l'italiano sarà il debutto su una vettura di FE Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Nella giornata di oggi sono arrivati altri due annunciti interessanti. Il primo è stato quello di Nissan che, oltre a Caio Collett, riserva del team già da tempo, ha confermato la presenza di Gabriele Minì a Berlino. Il pilota italiano, vincitore di due gare e autore di numerosi podi in F3, tra cui l’ultimo proprio in Australia a fine marzo, fa parte dell'Accademia Alpine. Come fu per Victor Martins nella passata stagione, il legame con il marchio francese e il gruppo Renault, che a sua volta ha stretto un’alleanza con Nissan e Mitsubishi, ha portato all'opportunità di cimentarsi in Formula E, con il pilota italiano che salirà per la prima volta su una vettura della Gen 3.

La vittoria nel campionato italiano di F4 del 2020 lo ha portato a partecipare al Campionato Europeo di Formula Regional, conquistando il secondo posto nel 2022. Questo ha attirato l'attenzione dell'Alpine Academy, che lo ha ingaggiato prima della sua stagione di debutto in F3 nel 2023, in cui ha ottenuto anche una vittoria nella prestigiosa gara di Monaco. Attualmente Minì si trova in terza posizione nella classifica del campionato 2024 di Formula 3, a cinque punti dalla vetta, con il prossimo appuntamento previsto per fine maggio a Imola.

“Sono molto contento di provare la Nissan e-4ORCE 04 per la prima volta nel Rookie Test di Berlino il mese prossimo. Sarà un'ottima occasione per scoprire la vettura e per mettermi alla prova su un altro tipo di monoposto. Non vedo l'ora di dare il meglio di me e di imparare di più su questa categoria. Vorrei ringraziare sia Alpine che Nissan per la loro fiducia e per questa entusiasmante opportunità”, ha detto il pilota italiano. Sarà un’opportunità interessante, perché il marchio giapponese sta ben figurando nel corso di questo campionato ed è in piena lotta per il titolo con Oliver Rowland.

Frederik Vesti, Mercedes-AMG Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Altra novità sarà Frederik Vesti. Il pilota di riserva della Mercedes in Formula 1 si metterà per la prima volta al volante di una vettura di Formula E il mese prossimo, proprio nei rookie test di Berlino, ma nel suo caso con Mahindra. Il pilota danese, che nella scorsa stagione si è classificato secondo in Formula 2 con Prema, ha recentemente partecipato alla European Le Mans Series, affiancando questo impegno al suo lavoro al simulatore per la Mercedes assieme a Mick Schumacher.

Nel corso del test, Vesti sarà affiancato dal pilota indiano Kush Maini, il quale attualmente concilia il campionato di Formula 2 con il suo ruolo di membro dell’Accademia Alpine e di riserva proprio per Mahindra in Formula E.

La lista dei piloti che prenderanno parte al test: