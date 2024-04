FE | McLaren: frattura alla mano per Bird, a Monaco debutta Barnard

Il weekend dell’ePrix di Monaco si apre subito con una sorpresa, seppur poco gradita. Sam Bird sarà costretto a saltare il resto del weekend nel Principato a causa di una frattura alla mano sinistra rimediata in un contatto contro le barriere nel corso della prima sessione di libere. Al suo posto ci sarà Taylor Barnard, giovane riserva della McLaren.

A circa dieci minuti dalla fine della prima sessione del weekend, il britannico è arrivato al bloccaggio dell’anteriore in curva 1, meglio nota come la Sainte Devote, non riuscendo quindi a rallentare la vettura a sufficienza prima delle barriere.

La vettura ha impattato le barriere ad una velocità comunque sostenuta, mentre Bird aveva ancora le mani sul volante. In maniera simile a quanto successe lo scorso anno a Robin Frijns l’anno passato in Messico, il volante ha subito avuto una reazione violenta, facendo sì che il polso di Bird sia andato a sbattere anche contro la parte interna del telaio.

Nonostante sia uscito dall'auto senza aiuto e sia tornato ai box a piedi, ulteriori accertamenti hanno rivelato un infortunio che lo ha messo fuori gioco dalla gara odierna.

Il primo comunicato della McLaren, infatti, recita:"Il team NEOM McLaren Formula E può confermare che Sam Bird non parteciperà al resto dell'E-Prix di Monaco. A seguito dell'incidente in pista, sono stati riscontrati segni di una potenziale lesione alla mano, che necessita di ulteriori cure mediche. Sam si recherà in ospedale per effettuare una radiografia per chiarire la natura dell'infortunio".

"Di conseguenza, e in attesa dell'approvazione della FIA, Taylor Barnard prenderà il suo posto per il resto dell'evento. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti dal team non appena saranno disponibili". Precedentemente Bird si era già fatto male allo stesso polso a Londra durante la stagione 2022, saltando così il finale di campioanto in Corea del Sud.

Sfortunatamente, ulteriori approfondimenti presso l'ospedale hanno però evidenziato una frattura alla mano sinistra. Un infortunio che richiederà trattamenti appositi dopo il suo rientro nel Regno Unito nelle prossime ore e che, di conseguenza, richiderà un periodo di riposo. La speranza della squadra è quella di riavere Bird in tempo per le ultime gare del campionato: dopo Berlino e Shanghai ci sarà una pausa di un mese prima dell'appuntamento di Portland.

"McLaren conferma che Sam Bird ha riportato un infortunio alla mano in seguito a un incidente in pista avvenuto questa mattina. Sam è stato sottoposto a una radiografia e a una TAC per chiarire la natura dell'infortunio", recita un secondo comunicato del team, diffuso durante le qualifiche.

"Purtroppo gli esami hanno confermato che si è rotto un osso della mano sinistra e avrà bisogno di ulteriori cure. L'infortunio di Sam sarà trattato al suo ritorno nel Regno Unito".

Per Barnard si tratterà quindi del debutto ufficiale nella categoria elettrica, anche se non si tratterà della prima volta a bordo di una monoposto della Formula E. Il britannico, attualmente impegnato in Formula 2, alla fine dello scorso anno ha perso parte ai test di Valencia girando con una vettura Gen 3, prima di scendere in pista per le prove dedicate ai rookie a Misano due settimane fa.