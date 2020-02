E-Prix Marrakech, Libere 2: zampata Jaguar con Evans

E' di Mitchell Evans il miglior tempo nelle Prove Libere 2 dell'E-Prix di Marrakech, andate in scena sotto il cielo plumbeo e in mezzo alla foschia del Circuit Moulay El Hassan.

Il leader della FIA Formula E ha firmato l'1'17"309 che gli ha permesso di portare per 0"236 la sua Jaguar davanti all'Audi di Lucas Di Grassi al termine di 30' tiratissimi nei quali in 17 sono racchiusi in un solo secondo.

Al terzo posto, anch'esso con un paio di decimi di ritardo, si piazza Robin Frijns con la monoposto della Envision Virgin Racing, seguito dalla Mahindra di un Pascal Wehrlein più in palla di ieri e da Alexander Sims, il migliore delle BMW, a completare la Top5.

Top6 tutta di marchi differenti con il sesto tempo staccato dalla Mercedes di Nyck De Vries, il quale precede per un soffio l'altro portacolori della Andretti Motorsport, Maximilian Günther, al volante della seconda BMW.

Come dicevamo, tutti i concorrenti sono molto vicini e infatti in meno di mezzo decimo troviamo anche gli altri della Top10, ossia Edoardo Mortata (Venturi), James Calado (Jaguar) e la coppia della Nissan E.Dams formata da Oliver Rowland e Sébastien Buemi.

Subito in scia a questi ci sono Jérôme D'Ambrosio con la seconda Mahindra e la Porsche di André Lotterer.

Dopo l'ottimo inizio di ieri, António Félix Da Costa non è riuscito ad andare oltre il 15° posto, ma in casa DS Virgin Racing c'è soprattutto da segnalare il rientro in azione da parte di Jean-Éric Vergne, messo K.O. da un forte mal di testa venerdì e ora ripresosi per affrontare il resto del weekend.

Infine prova opaca per le Dragon Racing di Brendon Hartley e Nico Müller, e le NIO 333 di Oliver Turvey e Ma Qing Hua, relegati nelle retrovie.