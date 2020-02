E-Prix Marrakech, Libere 1: Da Costa svetta con la DS Techeetah

Antonio Felix Da Costa svetta nel primo turno di Prove Libere che la Formula E ha eccezionalmente svolto di venerdì sul Circuit Moulay El Hassan di Marrakech, teatro dell'E-Prix che avrà luogo domani.

Sessione molto serrata fin da subito per tutti lungo i muretti del tracciato semi-permanente marocchino, con i concorrenti che dopo lo Shakedown del primo pomeriggio hanno potuto per 45' prenderne le misure in vista della giornata di sabato.

In un finale tiratissimo dove i tempi hanno continuato ad abbassarsi ad ogni tornata e tentativo, il portacolori della DS Techeetah è riuscito a staccare l'1'17"863 che gli ha permesso di precedere per 0"103 la Jaguar di Mitchell Evans, risultando anche gli unici due ad abbattere il muro dell'1'18", oltre il quale non riesce ad andare Maximilian Gunther con la prima delle BMW griffate Andretti Motorsport.

Più staccato Oliver Rowland, quarto al volante della Nissan E.Dams con cui accusa un ritardo di 0"448 dal leader, mentre l'Audi di Lucas Di Grassi e la Envision Virgin Racing di Sam Bird sono in quinta e sesta posizione oltre il mezzo secondo dalla vetta, andando a completare le prime tre file virtuali dello schieramento per ora formate da marchi tutti diversi.

La seconda Nissan E.Dams affidata a Sébastien Buemi conclude settima, tenendosi alle spalle per questione di millesimi l'Audi di Daniel Abt e la Mahindra di Jerome D'Ambrosio, che assieme alla Envision Virgin Racing di Robin Frijns completa la Top10.

André Lotterer è il più veloce dei piloti Porsche ottenendo la 12a prestazione, seguito a ruota da Edoardo Mortara con la prima delle monoposto di Venturi Racing e dalla BMW di Alexander Sims, autore di un dritto senza conseguenze a circa metà delle prove.

Indietro le NIO 333 di Oliver Turvey (16°) e Ma Qing Hua (24°), così come la coppia di Dragon condotte da Brendon Hartley e Nico Muller, rispettivamente in 17a e 18a piazza.

Non ha girato Jean-Eric Vergne a causa di un fortissimo mal di testa che il francese sta cercando di curare coi dottori in tempo per domani. Nel frattempo, la DS Techeetah ha mandato in pista al suo posto James Rossiter, che ottiene il 20° crono.