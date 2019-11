Diriyah E-Prix, Gara 1: Bird domina, Porsche seconda con Lotterer

E’ iniziata alla grande la stagione 2019/2020 di Formula E per Sam Bird. Il pilota dell’Envision Virgin Racing è infatti riuscito ad imporsi di forza in Gara 1 offrendo sorpassi magistrali e riscattando una qualifica deludente.

Bird, infatti, aveva ottenuto soltanto il quinto tempo nel turno mattutino a seguito di un errore commesso nei primi metri ma, nonostante la partenza dalla quinta casella, l’inglese è stato bravissimo nello scegliere il momento adatto per prendere i due attack mode.

Il momento che ha deciso la prima gara del weekend di Ad Diriyah è avvenuto quando mancavano dieci minuti dal termine. Bird, dopo aver seguito come un’ombra Vandoorne per buona parte della corsa, ha sferrato l’attacco decisivo in curva 1 ai danni del pilota della Mercedes per poi viaggiare indisturbato al comando.

Il successo di Bird non è stato messo in discussione neanche dall’ingresso in pista della safety car nei minuti conclusivi quando i commissari sono intervenuti in pista per rimuovere la monoposto di Abt. Alla ripartenza l’inglese è subito scappato via per transitare indisturbato sotto la bandiera a scacchi.

Altrettanto intensa è stata la lotta per il secondo gradino del podio che ha visto protagonisti Lotterer e Vandoorne. Il pilota della Mercedes ha optato per prendere il secondo attack mode un secondo prima della neutralizzazione della gara con safety car ed ha così consentito a Lotterer di portarsi in seconda posizione.

Nei tre giri rimanenti Vandoorne non è riuscito a trovare lo spunto necessario per tornare davanti ed ha chiuso così in terza posizione.

Il secondo posto di Lotterer è certamente da accogliere positivamente per la Porsche. La Casa tedesca, al debutto nella serie, ha potuto contare sull’esperienza del suo pilota di punta per conquistare un risultato probabilmente inatteso alla vigilia.

Gli ultimi giri della corsa sono stati parecchio movimentati anche per le posizioni ai piedi del podio. A spuntarla nella lotta per il quarto posto è stato Oliver Rowland, bravo ad infilare senza pietà uno spento Alexander Sims quando mancavano 7 minuti al termine, mentre nel giro finale il pilota della BMW, ormai a corto di energia, non ha potuto fare niente per difendersi da Frijns, de Vries e Mortara ed è così precipitato in ottava piazza.

Sims non è così riuscito a convertire in un successo la grande pole conquistata al mattino, mentre Frijns, grazie ad una ottima rimonta dalla dodicesima posizione, ha mostrato l’ottimo stato di forma delle vetture dell’Envision Virgin Racing.

Deludente il sesto posto finale di Nyck de Vries, ma il pilota della Mercedes ha pagato una inesperienza nel gestire correttamente le fasi in cui scegliere l’attack Mode.

Jerome D’Ambrosio e Mitch Evans hanno completato la top ten, ed il pilota della Jaguar è riuscito con l’ultimo piazzamento a punti a riscattare una qualifica sottotono che l’aveva visto ottenere soltanto il sedicesimo tempo.

Gara 1 da dimenticare per due nomi attesi, Sebastien Buemi e Jean-Eric Vergne. Lo svizzero della Nissan e-Dams ha dovuto abbandonare subito la scena per problemi riscontrati sulla sua monoposto, mentre il campione in carica è rientrato ai box quando si trovava in undicesima posizione a seguito di un contatto a muro che ha danneggiato i braccetti della sospensione anteriore destra.