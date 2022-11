PHM Racing rileva gli slot di Charouz in F2 e F3

Carica lettore audio

Il team sarà gestito da Charouz e conosciuto come PHM Racing by Charouz in entrambi i campionati per la prossima stagione, con la PHM che ha rilevato gli slot, ma continuerà a collaborare con la struttura ceca.

Fondata nel 2021 da Paul H Muller, la scuderia ha partecipato al Campionato di Formula 4 negli Emirati Arabi Uniti, alla ADAC F4 tedesca e al Campionato italiano ACI F4 nel 2022.

Farà la sua prima apparizione quando la Formula 2 e la Formula 3 torneranno per i test pre-stagionali in Bahrain, dal 14 al 16 febbraio.

Muller ha dichiarato: "L'ingresso in Formula 3 e Formula 2 è il passo successivo nella nostra evoluzione in un programma di sviluppo completo per i giovani talenti. Siamo entusiasti di poter offrire ai piloti un team che possa portarli dal karting fino alle porte della Formula 1".

La PHM è stata fondata dopo che la Mücke Motorsport ha lasciato le monoposto nel 2021 e quest'anno si è classificata seconda nella ADAC F4 e terza nella F4 italiana e in quella degli Emirati Arabi Uniti.

Taylor Barnard e Nikita Bedrin hanno conquistato nove vittorie per la squadra nei campionati ADAC e UAE.

Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System Photo by: Motorsport Images

Toni Charouz, proprietario della Charouz Racing System, ha aggiunto: "Sono davvero felice di annunciare questa partnership con Paul e il suo team".

"PHM Racing è un nome abbastanza nuovo nel panorama del motorsport, ma hanno già dimostrato quanto possano essere professionali e competitivi in Formula 4 e sono sicuro che, con tutte le nostre conoscenze e il nostro supporto, potranno fare altrettanto bene nei campionati FIA Formula 2 e FIA Formula 3".

Il direttore generale del campionato, Bruno Michel, ha dichiarato: "Vorrei dare il benvenuto alla PHM Racing in Formula 2 e Formula 3. Pur essendo una squadra giovane, è desiderosa di dimostrare di avere le carte in regola per affrontare le sfide dei nostri campionati".

"Vorrei anche ringraziare Toni Charouz e tutti i collaboratori della Charouz Racing System. Toni è stato un grande partner nel corso degli anni e la Charouz Racing è un membro prezioso del nostro paddock dal 2018".

"La prossima stagione gestiranno la PHM Racing in entrambe le categorie, quindi il nome Charouz rimarrà sulla griglia di partenza con una veste diversa per un altro anno".