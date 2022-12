F2 | Virtuosi conferma Doohan e sostituisce Sato con Cordeel

Carica lettore audio

Per Doohan si tratterà della seconda stagione con la squadra, dopo aver concluso la sua annata d'esordio al sesto posto in campionato, ottenendo anche tre vittorie e sei piazzamenti a podio.

L'australiano dell'Academy Alpine, che è anche il figlio del cinque volte campione della 500cc Mick, ha chiuso al terzo posto nella classifica riservata ai rookie, alle spalle di Logan Sargeant, che nel 2023 debutterà in Formula 1 con la Williams, e di Ayumu Iwasa.

In questa stagione, Doohan ha avuto modo di fare il suo esordio anche nei weekend di gara di Formula 1, disputando la FP1 al volante dell'Alpine nei Gran Premi del Messico e di Abu Dhabi.

"Sono entusiasta di continuare con la Virtuosi Racing per il mio secondo anno in Formula 2", ha detto Doohan. "Dopo una prima stagione molto positiva, non potrei essere più felice di affrontare il 2023 con la stessa grande squadra intorno a me. Non vedo l'ora di riscattare questa stagione".

Il pilota belga Cordeel, che proviene dalla Van Amersfoort Racing, sostituirà invece Marino Sato nel team. Anche lui ha debuttato in F2 nel 2022 ed ha concluso la stagione al 17° posto con 26 punti.

Cordeel ha dichiarato: "Sono molto felice di dire che il prossimo anno guiderò con la Virtuosi in F2. È chiaro che la Virtuosi è tra i top team, il che non potrà che migliorare la mia crescita personale. Ho già notato, durante i tre giorni di test ad Abu Dhabi, che mi supportano benissimo".

"La seconda metà della stagione 2022 è stata molto promettente in vista del prossimo anno e sono sicuro che insieme a Virtuosi potrò realizzare i miei sogni futuri. Sono davvero grato per questa opportunità".

Nel 2022 la Virtuosi si è piazzata al settimo posto nella classifica a squadre, dopo essere arrivata seconda nel 2021, sotto alla precedente veste di UNI-Virtuosi.

"Siamo felici di continuare con Jack per il 2023. Ha disputato una brillante stagione da esordiente con noi e ha mostrato un evidente potenziale per fare di più", ha detto il team principal Andy Roche. Insieme, lavoreremo duramente per assicurarci che raggiunga questo obiettivo".

Poi ha aggiunto: "I risultati di Amaury sono migliorati nel corso del suo anno da esordiente e cercheremo di lavorare con lui per migliorarli ulteriormente nel 2023. Amaury si è ambientato bene sulla nostra vettura durante i test post-stagionali di Abu Dhabi e non vediamo l'ora di metterci all'opera nel 2023".

La notizia del trasferimento di Cordeel è arrivata dopo che i media belgi hanno riferito che ha ricevuto una sospensione della patente di sei mesi per eccesso di velocità.

Il quotidiano nazionale HLN ha dichiarato che martedì Cordeel è stato multato di 3.600 euro e gli è stato vietato di guidare per sei mesi, essendo stato sorpreso a sfrecciare a 179 km/h nel dicembre 2020.