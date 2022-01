Formula 2 | Pourchaire prolunga con ART per il 2022

Theo Pourchaire rimarrà con ART Grand Prix per affrontare la sua seconda stagione in FIA Formula 2 nel 2022.

Il francese della Sauber ha firmato per il suo terzo anno con la squadra, dopo aver finito quinto in quello passato totalizzando 140 punti.

Pourchaire è diventato il più giovane vincitore di F2 a Monaco, prima di centrare altri due podi, e imponendosi nella gara sprint di Monza.

In precedenza aveva terminato secondo in FIA Formula 3 nel 2020 con 2 successi e 8 podi.

"Sono orgoglioso di continuare in F2 con ART Grand Prix nel 2022 - ha detto Pourchaire - E' un onore per me lavorare con una squadra così importante. Questo sarà il nostro terzo anno insieme ed è diventata come una famiglia per me. Continuare con loro puntando alla F1 è molto eccitante".

"Vorrei ringraziare la Sauber Academy per avermi accompagnato ancora una volta. Sarà un anno impegnativo e voglio divertirmi e fare esperienza per il mio futuro. Siamo più determinati che mai e punteremo al titolo della F2".

Theo Pourchaire, ART Grand Prix Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images

Pourchaire si è unito alla Sauber Academy nel 2019 e ha fatto il suo debutto in Formula 1 in un test privato all'Hungaroring nell'agosto dello scorso anno, guidando l'Alfa Romeo C38 2019.

Il team manager di ART Grand Prix, Sebastien Philippe, ha aggiunto: "Continuare la nostra avventura insieme era logico! Theo ha mostrato il suo talento e ne ha molto, sia in termini individuali che di capacità atletiche".

"La sua motivazione e determinazione sono in sintonia con quella di ART Grand Prix e la preparazione invernale sta andando bene. Quando sai di avere tutte le risorse dalla tua parte, c'è solo una cosa a cui puoi puntare: il titolo!"

Il capo dell'Alfa Romeo F1, Fred Vasseur, aveva già detto tempo fa che Pourchaire era in una "situazione molto buona", aggiungendo che avrà ancra la possibilità di guidare la macchina di F1 del team in questa stagione.

"Sarebbe stato troppo rischioso promuoverlo oggi in F1, serve tempo per salire di livello perché la F1 è come una pistola con un solo proiettile. Se manchi il bersaglio al primo tentativo, sei morto. Significa che devi fare le cose per bene".

"Ne ho parlato con lui, sono ragazzi che passano per 14 anni della loro vita con l'unico obiettivo di andare in F1, ma è perfettamente comprensibile, quando sei nei go-kart, in altre serie cadette e così via".

"Ho detto a Theo che l'obiettivo non è quello di fare per forza la F1, ma di arrivarci pronto per avere successo. Farla per poi essere messo fuori dopo un anno, è un disastro".

"Per fare bene, devi essere ben preparato sul lato fisico, sul lato tecnico, alla guida, devi conoscere le piste, perché è un sistema complicato che se manca qualcosa, sei morto".