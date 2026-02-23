F1 | Mercedes annuncia Theo Pourchaire come development driver

In vista dell'esordio stagionale al Gran Premio d'Australia, dove le tanto attese W17 dovranno far vedere tutto il loro potenziale, Mercedes ha annunciato questo pomeriggio il nome di un nuovo pilota che vestirà d'argento a partire da quest'anno.

Si tratta di Theo Pourchaire. Il francese ha assunto il ruolo di development driver del team di Formula 1, in una stagione che per lui sarà molto importante sotto tutti i punti di vista. Pourchaire affiancherà Doriane Pin, Joshua Durksen e Anthony Davidson.

Nel 2026 il transalpino correrà da pilota ufficiale Peugeot nel World Endurance Championship, al volante del prototipo 9X8 LMh. Oltre a difendere i colori del leone rampante, dovrà anche occupare un ruolo molto importante nell'aiutare Mercedes con lo sviluppo della W17 anche lavorando al simulatore.

Per Mercedes, Pourchaire è una scelta di valore, considerando l'esperienza e il curriculum del francese: campione ADAC F4 nel 2019, campione FIA F2 nel 2023 e con diverse esperienze anche con i prototipi e nella Indycar, dove ha corso nel 2024. Per quanto riguarda la F1 Theo ha avuto modo di occupare il ruolo di pilota di riserva nel team Sauber - oggi Audi - nella stagione 2024.

Théo Pourchaire, Mercedes development driver Foto di: Mercedes AMG

Non solo Pourchaire, perché Mercedes ha annunciato anche i piloti del suo Junior Programme in cui sono stati aggiunti due giovani molto interessanti. A tal proposito, uno di questi due è il giovane italiano Niccolò Perico, seguito da Devin Titz.

Gwen Lagrue, driver development advisor: "Il 2026 segna il decimo anniversario del nostro programma Junior, una pietra miliare che riflette un decennio dedicato all'individuazione, allo sviluppo e alla promozione di talenti eccezionali".

"Continuiamo a perfezionare e migliorare i nostri metodi di supporto e sviluppo, sempre con l'obiettivo finale di ottenere prestazioni, vittorie e campionati. Spero sinceramente che il 2026 sia un anno di successi, che ci permetta di celebrare questo decimo anniversario nel miglior modo possibile".