FE | Théo Pourchaire primo pilota ufficializzato in Opel per il 2027

Théo Pourchaire è il primo pilota ingaggiato dalla Opel per il suo debutto in FIA Formula E a partire dalla stagione 2027.

Il francese, che è già in orbita Stellantis Motorsport essendo portacolori di Peugeot Sport nel FIA WEC, avrà la grande opportunità di tornare su una monoposto, dopo aver vinto il titolo in F4 tedesca nel 2029 arrivando anche a quello di FIA F2 nel 2023.

Il 22enne da tempo era entrato nel programma giovani del marchio Stellantis e ad attenderlo ora c'è la nuovissima GEN4 denominata Opel GSE 27FE, che sta già contribuendo a sviluppare sia al simulatore che in pista, in attesa dell'esordio nella prima gara prevista a dicembre 2026.

“È fantastico entrare a far parte del team Opel, marchio iconico con una ricca storia nelle competizioni automobilistiche che ora si sta affermando nel Mondiale di FE. È il passo successivo nella mia carriera e la più grande opportunità che mi sia capitata finora nel mondo delle monoposto", ha detto il transalpino.

"La nuova GEN4 è perfetta per il mio passaggio dalla F2: più potenza, trazione integrale e un’accelerazione incredibile, esattamente il tipo di auto che adoro. Voglio imparare, continuare a crescere e darò il massimo fin dal primo giorno per garantire il successo di Opel".

Il Team Principal, Jörg Schrott, aggiunge: “Siamo lieti di dare ufficialmente il benvenuto a Théo, lo seguiamo da molto tempo e siamo rimasti colpiti dalle sue prestazioni, maturità e approccio innovativo. Théo appartiene a una generazione di piloti le cui conoscenze tecniche, velocità, capacità di adattamento ed etica del lavoro si adattano perfettamente alla nuova era GEN4".

"Ha dimostrato costantemente nelle categorie giovanili di saper vincere gare e conquistare titoli. È esattamente la mentalità di cui abbiamo bisogno al volante. È stato subito chiaro quanto si integri bene nella nostra squadra, sia dal punto di vista professionale che personale".

"Fornisce indicazioni molto chiare, impara in fretta, mantiene la calma anche in situazioni nuove e, allo stesso tempo, ha l’ambizione di continuare a migliorare. Inoltre, il suo approccio innovativo gli permette di integrarsi molto bene nel team Opel. Siamo convinti che Théo, grazie alla sua personalità, sarà una figura di grande importanza nel nostro progetto di Formula E".