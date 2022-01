F2 | Carlin firma con Lawson, DAMS stupisce con Iwasa

Giornata di annunci quella odierna per la Formula 2, ed i protagonisti sono tutti i piloti del vivaio Red Bull.Dopo l’annuncio di Daruvala ed Hauger in Prema, la Academy ha svelato i suoi piani per il campionato 2022 di Formula 2.

A fare maggior “scalpore” è senza dubbio la promozione nella serie di Ayumu Iwasa. Il pilota giapponese ha disputato una buona stagione di debutto in Formula 3 lo scorso anno con la Hitech GP conquistando una vittoria a Budapest e riuscendo a salire sul podio in due occasioni.

La crescita manifestata soprattutto nella seconda metà di stagione ha convinto i vertici della Academy Red Bull a prendere questo rischio e far seguire a Iwasa lo stesso percorso compiuto da Tsunoda nel 2020.

Il giapponese sarà al debutto in Formula 2 con i colori del team DAMS ed affiancherà il confermato Roy Nissany nella scuderia francese.

“Sono molto entusiasta di affrontare il mio primo anno di F2 con DAMS", ha dichiarato Iwasa. "Abbiamo lavorato insieme in occasione dei test di dicembre e ho imparato molto sulla macchina e sulla squadra. Abbiamo raccolto molti dati che saranno utili in vista dei test pre-stagionali”.

"Affronterò alcune nuove piste quest'anno, e questo rappresenterà una sfida, ma non vedo l'ora di sviluppare le mie capacità nel corso della stagione. Vivevo a Le Mans quando correvo nella F4 francese, quindi è bello gareggiare in F2 con una squadra con sede nella stessa zona. Non vedo l'ora di arrivare in Bahrain e tornare in pista con DAMS per i test del 2-4 marzo".

Chi invece proseguirà la propria esperienza in F2 anche quest’anno saranno Liam Lawson e Juri Vips. Il neozelandese, però, vestirà i colori del team Carlin, mentre l’estone resterà fedele alla Hitech GP.

"Sono super entusiasta per la nuova opportunità di quest'anno", ha dichiarato Lawson. "I test pre-stagionali sono andati molto, molto bene. È stata un'esperienza completamente diversa da quella a cui sono stato abituato. L'intera squadra è davvero concentrata sulle cose giuste e tutti sono super motivati per la stagione".

"Il secondo anno rappresenta sempre un buon passo dopo aver imparato molto nella stagione di debutto. Portare tutta questa esperienza in una nuova squadra sarà un ottimo modo per iniziare".

Più contenuta la gioia di Vips, che forse avrebbe meritato un team di maggior valore tecnico per la sua seconda stagione completa in Formula 2.

"Sono entusiasta proseguire con Hitech per un altro anno. Abbiamo costruito un forte rapporto nel 2021 che mi ha permesso di prendere confidenza con l'auto e lavorare a stretto contatto con la squadra ed abbiamo dato il massimo per tutta la stagione”.

"Non vedo l'ora di lottare per altre vittorie. Un enorme ringraziamento alla Red Bull per il loro continuo supporto".