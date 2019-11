Ferrari, Europe, Q2: Schirò mostra i muscoli ed artiglia la pole

Niccolò Schirò non molla. Il pilota di Rossocorsa, dopo aver concluso la prima gara del weekend delle Finali Mondiali al Mugello alle spalle di Louis Prette, si è subito riscattato nella seconda sessione di qualifiche conquistando una pole d’autorità nel Trofeo Pirelli.

Schirò, già al comando nel corso dei primi minuti del turno, è riuscito ad imporsi sul grande dominatore del sabato, Adam Carroll, grazie al crono di 1’51’’740.

L’inglese, costretto a masticare amaro per soli 54 millesimi, sarà certamente uno dei piloti da tenere d’occhio in Gara 2. Il feeling tra Carroll ed il Mugello sembra non affievolirsi e l’inglese potrebbe diventare l’ago della bilancia nella lotta per il titolo tra Schirò e Prette.

Proprio il leader della classifica è il pilota che ha deluso le aspettative sino ad ora. Il portacolori di Formula Racing, infatti, non è riuscito a fare meglio del quinto crono, alle spalle di Froggatt e Grossmann, anche se il distacco dalla vetta è di soli 219 millesimi.

Nel Trofeo Pirelli Am è stato il neo campione Tabacchi ad imporsi con il riferimento di 1’52’’740, pagando un secondo secco dalla pole assoluta firmata Schirò, mentre la top 3 si è completata con il secondo crono centrato da Vyboh ed il terzo da Laursen.

In Coppa Shell la pole è stata firmata da Tani Hanna. Il pilota di Formula Racing non ha mollato la presa dopo la conquista del titolo ottenuta ieri ed ha fermato il cronometro sul tempo di 1’53’’408 piazzandosi davanti a Kirchmayr e Thomas Gostner.

In Coppa Shell Am, infine, grande prestazione di Henrik Jansen autore del riferimento di 1’53’’092, mentre Mattsson ha conquistato il secondo tempo di classe con il crono di 1’54’’325 davanti a Nussbaumer.