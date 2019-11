Ferrari, Asia-Pacific, Q2: Prette regola Max e si prende la pole

Porta la firma di Louis Prette l’ultima pole stagionale del Ferrari Challenge Asia Pacific. Il pilota del Blackbird Concessionaries, giunto alle Finali Mondiali del Mugello con il titolo già in tasca, è riuscito ad imporsi nella sessione da 30 minuti grazie al crono di 1’53’’577.

Prette, però, non ha avuto vita facile nell’artigliare la pole complice l’ottimo stato di forma di Go Max. Il vincitore di Gara 1 del Trofeo Pirelli Am, infatti, ha dato filo da torcere al rivale dovendosi accontentare del secondo riferimento di giornata per soli 44 millesimi.

Interessante la situazione per quel che riguarda la Coppa Shell, unico trofeo del Ferrari Challenge Asia Pacific che ancora deve decretare il campione. L’attuale leader della classifica, Makoto Fujiwara, ha infatti ottenuto la pole di classe, ed il quarto posto assoluto, con il crono di 1’54’’741 precedendo Vincent Wong e Yanbin Xing, rispettivamente quinto e sesto assoluto, mentre Kazuyuki Yamaguchi non ha brillato chiudendo in fondo al gruppo nella sua classe con il decimo tempo assoluto.

In Coppa Shell Am pole per Ray Wu con il riferimento di 1’56’’133 mentre il vincitore del titolo, Andrew Moon, si è dovuto accontentare del terzo tempo in 1’56’’999 e dovrà così scattare alle spalle di Iritani.