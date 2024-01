GTWC | Kessel torna in azione con la sua Ferrari per l'Endurance

La Kessel Racing tornerà a correre con la sua Ferrari nel GT World Challenge Europe per la stagione 2024.

Impegnata soprattutto nel FIA World Endurance Championship e in altre serie GT durante le passate annate, la squadra svizzera diretta da Ronnie Kessel ha deciso di affrontare nuovamente la sfida della serie di SRO Motorsports Group.

A rappresentare il team saranno tre volti noti alla compagine elvetica, ovvero Nicolò Rosi, Niccolò Schirò e David Fumanelli, pronti a condividere il volante della 296 GT3 #8 iscritta alle gare di Endurance Cup per dare l'assalto alla Classe Bronze.

"Siamo davvero felici di tornare in questo campionato che rappresenta il massimo livello per la categoria GT3 e ci darà l'opportunità di confrontarci con i piloti più veloci del mondo", ha dichiarato Ronnie Kessel.

"Il team è ancora aperto alla possibilità di un secondo ingresso, che andrebbe ad arricchire il nostro schieramento, ma questa opportunità è ancora da confermare. È certo che daremo il massimo come sempre, siamo pronti alla sfida!"

Photo by: Kessel Racing Nicolò Rosi, Kessel Racing

Sul fronte piloti, c'è grande fermento per ottenere bei risultati al volante della 296 GT3 vista già in azione anche in altri campionati, come ad esempio in occasione della Gulf 12h tenutasi ad Abu Dhabi nel dicembre scorso.

"Per me partecipare al GTWC Endurance è come esplorare una terra sconosciuta, con il supporto di un team eccezionale come Kessel Racing", afferma Rosi.

"È un'esperienza emozionante, una serie per mostrare le proprie capacità in un ambiente fresco e accattivante, il tutto all'interno di un grande campionato".

"Sento il brivido della guida e l'emozione di superare nuove sfide!Non vedo l'ora di iniziare!"

Photo by: Kessel Racing Niccolò Schirò, Kessel Racing

Schirò aggiunge: "Sono davvero entusiasta di partecipare a un programma così importante, soprattutto con la nostra formazione".

"C'è grande sintonia e rispetto tra di noi e credo che questo sia il percorso migliore per affrontare questa intensa stagione. Non vediamo l'ora di iniziare!".

Photo by: Kessel Racing David Fumanelli, Kessel Racing

Fumanelli sarà il più esperto e il capitano dell'equipaggio: "Esattamente come Kessel, anche per me si tratta di un ritorno nella serie in cui ho corso diversi anni; tuttavia, farlo con la Ferrari 296 avrà un sapore speciale!"

"Il GTWC è sempre stato il campionato di riferimento per il mondo GT3 e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con il mio team e i miei compagni di squadra per dare il 100% di quello che serve in questa serie".