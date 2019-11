Ferrari, Europe, Gara 1: monologo di Adam Carrol al Mugello

Gara 1 del Ferrari Challenge Europe ha chiuso la prima giornata delle Finali Mondiali al Mugello e a dettare legge nella prima corsa del weekend è stato Adam Carroll.

Il pilota di Ferrari Budapest è stato l’autentico mattatore del venerdì conquistando pole, vittoria e giro veloce confermando così di aver trovato un ottimo feeling con il circuito toscano.

Carroll è stato impeccabile sin dalla partenza quando ha gestito al meglio la pressione di Grossmann alla San Donato, mentre chi ha faticato più del dovuto è stato il leader del Trofeo Pirelli Louis Prette.

Il pilota del team Formula Racing, infatti, non è riuscito a difendere la seconda piazza ed è presto retrocesso in quinta posizione alle spalle del diretto rivale in classifica Nicolò Schirò.

Prette, tuttavia, non si è perso d’animo ed ha cercato di gestire gomme e meccanica della sua vettura seguendo da vicino l’italiano. Schirò, infatti, si è trovato in bagarre con Smeeth arrivando anche al contatto con la Ferrari del Baron Motorsport, ma non è mai riuscito a passarlo.

Al settimo passaggio Prette ha rotto gli indugi attaccando con decisione Schirò e portando a termine la manovra salendo così in quarta posizione. L’italiano ha cercato di tenere il passo del leader della classifica, ma non è mai riuscito a pressare in modo preoccupante Prette.

Anche la prima gara del weekend del Ferrari Challenge Europe si è conclusa in regime di safety car. In occasione del tredicesimo giro, infatti, Christian Overgaard ha perso il controllo della propria vettura rimanendo insabbiato in ghiaia.

Le ostilità sono così state neutralizzate. A conquistare il successo nel Trofeo Pirelli Am è stato quindi Adam Carroll bravissimo nel precedere senza particolare fatica Bjorn Grossmann e Sam Smeeth, mentre il leader del campionato, Prette, ha messo un altro tassello verso la conquista del titolo con il quarto posto davanti a Schirò.

Nel Trofeo Pirelli Am Tabacchi si è laureato aritmeticamente campione. Il pilota di Rossocorsa, giunto al Mugello con un vantaggio di 28 punti su Jack Brown ha potuto festeggiare in casa la conquista del campionato nella sua prima stagione. Il podio del Trofeo Pirelli Am si è completato con Matus Vylboh in seconda posizione davanti a Jan Danis.

Giochi chiusi anche in Coppa Shell. Il successo in Gara 1 porta la firma di James Weiland, mentre Tani Hanna, grazie al secondo gradino del podio, ha messo fine alla lotta per il titolo complice anche il decimo posto di Eric Cheung. Il terzo posto è stato conquistato da Thomas Gostner.

In Coppa Shell Am ha chiuso ai piedi del podio Agata Smolka. La leader del campionato non ha brillato particolarmente ed ha completato la prima gara del weekend in quarta posizione. La vittoria è andata a Henrik Jansen davanti a Ingvar Mattsson, mentre Nussbaumer ha completato il podio.