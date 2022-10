Ferrari | Trofeo Pirelli EU-APAC, Imola: Donno la spunta in Gara 2

Carica lettore audio

L'atto conclusivo del Trofeo Pirelli Europa è purtroppo terminato in regime di Safety Car, ma questo non toglie assolutamente merito ad Eliseo Donno, che in Gara 2 ad Imola ha firmato la sua seconda vittoria stagionale, candidandosi tra i favoriti per la Finale Mondiale di domani.

Dopo il contatto con Thomas Neubauer che lo aveva eliminato praticamente al via in Gara 1, questa volta il pilota italiano ha sfruttato al meglio la pole position e si è messo subito a dettare il ritmo davanti al gruppo, e neppure la campionessa Doriane Pin, che nelle primissime fasi era riuscita a sbarazzarsi con grinta di John Wartique, è riuscita a tenere il suo ritmo.

Donno era riuscito a scappare ma, a ridosso della metà della gara, uno dei piloti del Challenge Asia Pacifico, Baby Kei, si è girato al Tamburello ed è finito nella ghiaia. Una situazione che ha obbligato la Direzione Gara a mandare in pista la Safety Car, azzerando il suo vantaggio.

Tuttavia, quanto accaduto non ha messo pressione al portacolori della Best Lap, che alla ripartenza ha ribadito ancora una volta di averne di più della concorrenza e si è ricostruito quasi subito un margine di un paio di secondi sulla Pin, che poi ha mantenuto fino quando a pochi minuti dal termine Claus Zibrandtsen è finito in sabbia al Tamburello in seguito ad un contatto.

Anche in questo caso la Direzione Gara ha neutralizzato la corsa, ma purtroppo non c'è stato abbastanza tempo per farla riprendere, quindi le posizioni sono rimaste congelate fino alla bandiera a scacchi, con Donno che si è imposto davanti alla Pin.

E' un peccato che la gara si sia di fatto conclusa anzitempo perché si stava scaldando la lotta per la terza posizione tra Thomas Neubauer ed Adrian Sutil, con l'ex pilota che si stava facendo sempre più pressante, ma alla fine si è dovuto accontentare della "medaglia di legno".

A completare la top 5 troviamo poi Nicola Marinangeli, mentre Wartique è stato costretto al ritiro nelle primissime fasi della corsa: il secondo classificato in campionato è stato centrato alla Rivazza da Nigel Schoonderwoerd, poi penalizzato con un drive through, e costretto alla resa.

#27 Marco Pulcini, Al Tayer Motors Photo by: AG Photo / Manganaro

Incolore anche la gara del campione del mondo uscente Luka Nurmi, che ha chiuso sesto dopo essere rimasto tutta la gara bloccato dietro al giapponese Yudai Uchida, vincitore della gara del Challenge Asia Pacifico, ma anche bravo ad essere il primo a tagliare il traguardo tra i piloti della Pirelli AM.

In realtà nella Pirelli AM Europa la vittoria è andata a Marco Pulcini, ottavo assoluto alla bandiera a scacchi, che in questo modo si è assicurato anche il secondo posto in campionato, alle spalle del campione Ange Barde, ritirato nelle primissime fasi della gara. C'è da scommettere che però domani proverà a rifarsi nella Finale Mondiale.

Sul podio insieme a Pulcini sono saliti Christian Brunsborg ed Hanno Laskowski, ma tra di loro si è infilato anche l'altro giapponese Nobuhiro Imada, che come il connazionale Uchida non ci ha messo molto a trovare il feeling con il tecnico tracciato imolese.

Per quanto riguarda la Coppa Shell Asia Pacifico è arrivato il riscatto del leader Kazuyuki Yamaguchi, che fino ad oggi pomeriggio aveva visto dominare il rivale Kanji Yagura, solo quarto invece in Gara 2, alle spalle anche di Eric Cheung e Motohiro Isozaki. Il gap tra i primi due in campionato dovrebbe essere quindi di 21 punti ora.

Tutto facile invece nella Coppa Shell AM per Shigeru Kamiue, che non ha dovuto fare altro che presentarsi sul traguardo per imporsi, visto che il suo unico rivale Kei, come detto, ha concluso la gara nella ghiaia del Tamburello, interrompendo la sua striscia di tre successi consecutivi e permettendo al rivale di allungare in classifica.

FERRARI CHALLENGE - Imola: Gara 2 Trofeo Pirelli EU-APAC

#402 Yudai Uchida, Rosso Scuderia Photo by: AG Photo / Manganaro