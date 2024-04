VINCI una VIP Race Weekend Experience al GP di Monaco

Questa incredibile esperienza è solo una parte dell'incredibile premio in palio nel concorso MoneyGram Monaco Dream Weekend con il MoneyGram Haas F1 Team, che offre ai fan del Regno Unito e dell'Europa la possibilità di vincere un viaggio unico nella vita.

Gara di casa per molti dei piloti di F1, Monaco non ha eguali nel calendario della F1. Con strade incredibilmente strette, curve ad altissima velocità, auto che volano davanti a piscine, yacht e ristoranti di lusso, Monaco regala emozioni e brividi come nessun altro luogo.

Si corre dal 1929 - questo sarà quindi il 95° anno dal primo evento - e fa parte della "Triple Crown" del motorsport, insieme alla 500 miglia di Indianapolis e alla 24 Ore di Le Mans, come una delle tre gare da non perdere, tutti eventi imperdibili per gli appassionati di motorsport.

Il pilota del team MoneyGram Haas F1, Nico Hulkenberg, ha dichiarato: "È uno dei miei preferiti. Viaggiamo in molti luoghi speciali come Miami, Melbourne, Las Vegas, Singapore, ma il rodeo di Monte Carlo è un altro livello di intensità e una sfida enorme".

Se sarete il fortunato vincitore del concorso MoneyGram Monaco Dream Weekend, voi e il vostro ospite verrete trasportati a Nizza dal più vicino aeroporto metropolitano per godervi un soggiorno di quattro notti presso il lussuoso Hyatt Regency Hotel e due giorni di partecipazione al Gran Premio di Monaco.

Il sabato, sarete trasportati a godervi l'azione dalla Terrazza Ermanno, una struttura coperta al settimo piano situata alla prima curva, Sainte-Devote, che offre una vista impareggiabile su gran parte del circuito, dall'uscita del tunnel fino al porto.

Il giorno della gara, vi sposterete al porto di Port Hercules, dove sarete nel cuore dell'azione a bordo dell'esclusivo Superyacht Eleni, vivendo tutto lo sfarzo e il glamour di Monaco da un posto di ormeggio privilegiato a bordo pista tra le curve 11 e 12.

Questo incredibile pacchetto offre il massimo del lusso e dell'atmosfera, con cibo e bevande all-inclusive, tra cui liquori, spumante, birra, vino e bevande analcoliche, oltre all'intrattenimento dal vivo e all'apparizione di una star della F1.

MoneyGram metterà in palio anche due magliette polo del MoneyGram Haas F1 Team, un paio di cappellini autografati del MoneyGram Haas F1 Team e 2.000 euro di spesa per migliorare ulteriormente quella che sarà un'esperienza incredibile.

Per vincere questo incredibile premio MoneyGram Monaco Dream Weekend, tutto ciò che dovete fare è rispondere alla domanda: "Cosa guida i vostri sogni?". Andate su moneygram.com e datevi la possibilità di vivere un fantastico Dream Weekend with MoneyGram Haas F1 team.

Il concorso MoneyGram Monaco Dream Weekend with MoneyGram Haas F1 Team è riservato ai residenti di Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Germania, Italia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Svezia e Norvegia. I partecipanti devono essere maggiorenni. Il concorso è aperto e si chiude il 5 maggio 2024, mentre l'estrazione dei premi avverrà martedì 7 maggio 2024.