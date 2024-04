F1 | Verstappen nella Sprint di Cina su Hamilton e Perez. Leclerc 4

Non c'è stata storia: Max Verstappen ha lasciato sfogare Lewis Hamilton e Fernando Alonso nella prima fase della Sprint Race nel GP della Cina prima di prendere il comando all'ottavo dei 19 giri previsti e andarsene con un passo insostenibile per tutti (rifilava un secondo al giro agli inseguitori!) che lo ha portato all'ottavo successo nelle garette del sabato. L'olandese ha accusato un piccolo problema alla batteria nelle prime due tornate e poi ha risolto il guaio potendo cambiare passo e salutare la compagnia.

L'eroe della giornata è stato Lewis Hamilton: il sette volte campione del mondo, dopo il miracolo in qualifica in cui aveva messo la W15 in prima fila con il bagnato, ha azzeccato una partenza perfetta, costringendo il poleman, Lando Norris ad andare all'esterno di curva 1 su un tratto di pista con men grip. Lewis non ha forzato la McLaren, ma Norris è finito largo senza aderenza, finendo addirittura settimo al primo giro. L'inglese ancora una volta non concretizza il potenziale a disposizione e si accontenta alla fine di un sesto posto davanti al compagno di squadra, Oscar Piastri.

Hamilton con una freccia nero-argento decisamente meno competitiva di chi lo seguiva ha portato a casa un eccellente secondo posto potendo sfruttare la battaglia che si è sviluppata alle sue spalle che gli ha permesso di tenere a distanza gli inseguitori.

Nella lotta per il podio sembrava in lizza anche Fernando Alonso con l'Aston Martin, ma lo spagnolo a lungo secondo ha accusato un graduale degrado delle gomme che ha portato Carlos Sainz ad attaccare la "Verdona" in crisi. Il ferrarista infila il connazionale che nella controcurva accompagna la SF-24 all'esterno: ne approfitta Sergio Perez che si infila all'interno e trafigge in un colpo entrambi, lanciandosi verso un terzo posto.

Alonso esagera e tocca Sainz rimettendoci una gomma che si affloscia: l'asturiano è costretto ai box per il cambio gomme e subito dopo vienete invitato dalla squadra a ritirare la macchina dopo essere finito ultimo, mentre Carlos perde il ritmo per dei danni al fondo causati da Fernando. L'iberico è sempre un po' fuori dalle righe...

Sergio Perez con il terzo posto si porta a 15 punti da Verstappen che ne ha collezionati 85 e comincia a prendere il largo. Dietro al messicano scoppia la guerra fra i due ferraristi: Carlos Sainz in difficoltà con le gomme ha resistito in modo duro al ritorno di Charles Leclerc, decisamente più veloce. Il madrileno non ha esitato ad accompagnare il compagno di squadra a bordo pista, scatenando una piccata reazione via radio del monegasco.

Sainz, sapendo di essere fuori dalla Ferrari, non ha concesso niente a Leclerc, anche se nel dopo gara ha cercato di svelenire la tensione, visto che Charles ha chiesto un chiarimento a freddo. Fred Vasseur deve prendere il mano la situazione per evitare che possa degenerare.

Gli ultimi punti sono andati a George Russell con la seconda Mercedes: l'inglese è stato l'unico pilota scattato al via con le gomme soft. Non ha saputo sfruttare la mescola più morbida nelle prime fasi ma poi è risalito all'ottavo posto che gli vale un punto davanti alla Sauber di Guanyu Zhou e alla Haas di Kevin Magnussen.

La giornata non si conclude qui: dopo la garetta sarà il turno della qualifica per il GP. E sarà un'altra musica...