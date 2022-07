Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Ferrari in fuga ma Red Bull non battuta" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano il venerdì del Gran Premio di Francia attraverso la lente d'ingrandimento della tecnica. Molte squadre hanno portato al Paul Ricard delle novità, ma gli occhi sono puntati soprattuto su Ferrari e Red Bull: entrambe sono intervenute nella stessa zona della monoposto, ma il risultato non è stato lo stesso. Perché?