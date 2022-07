Fotogallery F1 | Le Ferrari volano nelle Libere del GP di Francia

F1 | La Red Bull gioca al gatto col topo con la Ferrari

Nel team di Milton Keynes non sono particolarmente preoccupati per la pole firmata in Francia da Leclerc. Secondo Horner la gara si giocherà sulla durata delle gomme, mentre Verstappen fa affidamento sulla maggiore velocità della RB18 lungo i rettilinei perché la Ferrari ha girato con più carico aerodinamico. I tecnici di Newey contano di mettere pressione al monegasco con due punte, sperando di mandare in crisi le gomme anteriori della rossa.