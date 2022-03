Video F1 | Minardi: "Leclerc non teme il confronto con Max"

Carica lettore audio

Il GP del Bahrain di Formula 1 ha regalato spettacolo. Uno spettacolo in termini di risultati e interpretazioni di quanto visto in pista, in positivo e in negativo.

Charles Leclerc riporta alla vittoria la Ferrari dopo 910 giorni di digiuno, e Carlos Sainz Jr. si unisce alla festa per una doppietta che mancava da troppo tempo. Dai box, con l'amaro in bocca per il pesante doppio ritiro, segue da spettatrice la Red Bull, con il campione in carica Max Verstappen che spera di rifarsi a Jeddah.

Chi può ritenersi soddisfatto è Lewis Hamilton: con una Mercedes che non riusciva a sbloccarsi dalla zona fuori dal podio, riesce a cogliere l'occasione e a conquistare una terza posizione che, ad oggi, vale oro...