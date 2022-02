Sam Michael nuovo responsabile della Safety Commission

Carica lettore audio

La Safety Commission esamina gli incidenti e tutte le questioni inerenti le attrezzature di sicurezza in tutti gli sport motoristici. L’indagine più recente e di più alto profilo è stata quella relativa al tremendo crash di Romain Grosjean in occasione del primo giro del GP del Bahrain 2020.

In occasione del Consiglio Mondiale tenutosi al giovedì, il primo ad essere presieduto dal nuovo presidente FIA Mohammed Ben Sulayem, Sam Michael è stato nominato nuovo presidente della Safety Commission ed ha preso il posto di Patrick Head.

Michael ha iniziato la sua carriera in Formula 1 nel 1993 con la Lotus, per poi trasferirsi in Jordan quando il team di Heatel ha chiuso i battenti. Successivamente, nel 2001, è passato alla Williams dove ha ricoperto vari ruoli tra cui quelli di ingegnere capo delle operazioni e di direttore tecnico.

Alla fine del 2011 Sam Michael si è trasferito in McLaren ed è restato legato al team di Woking sino al 2014, anno in cui ha abbandonato la Formula 1 per tornare in Australia.

Per diversi anni ha lavorato come consulente del team Triple Eight, mentre più recentemente si è dedicato ad attività lontane dal mondo dei motori diventando CEO di Ox Mountain, società di apprendimento automatico fondata nel 2015. Michael, inoltre, è anche docente part-time presso la University of Western Australia.

Nel 2016 si è occupato per la prima volta di sicurezza quando è stato invitato a diventare direttore dell’Australian Institute for Motor Sport Safety e l’anno successivo è diventato consulente del Research Working Group della FIA, un organismo di ingegneri che tra i vari compiti ha quello di esaminare i nuovi dispositivi di sicurezza.

Il cinquantenne ha anche un posto nella Commissione FIA per le monoposto. Questo organismo, precedentemente, aveva visto al vertice l'ex boss della Force India, Robert Fernley, ma il ruolo è attualmente vacante.

Tra gli altri cambiamenti comunicati dalla FIA si segnala quello di Felipe Massa, spostato adesso dalla presidenza della Commissione Internazionale Karting CIK a capo della Commissione piloti, sostituendo Tom Kristensen. Quest'ultimo faceva parte del team del rivale di Ben Sulayem per la presidenza FIA, Graham Stoker.

Il sostituto di Massa alla Commissione Karting è l'indiano Akbar Ebrahim. Infine Deborah Mayer è succeduta a Michele Mouton come presidente della commissione Donne nel Motorsport.