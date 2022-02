F1 | Mercedes: il carburante E10 un cambiamento epocale

Carica lettore audio

L’allarme era già stato lanciato da Honda nei giorni scorsi: l’introduzione dei carburanti E10 a partire da quest’anno rappresenterà una sfida decisamente impegnativa per i costruttori presenti in Formula 1.

Le nuove benzine saranno composte al 90% da combustibile fossile ed al 10% da etanolo, e i reparti responsabili della progettazione e sviluppo delle power unit stanno lavorando a stretto contatto con i rispettivi fornitori di carburanti per cercare di ovviare alle criticità emerse.

Anche in Mercedes si stanno studiando tutte le migliori soluzioni possibili per consentire ai motori della Stella di restare al vertice nella massima categoria. A confermalo è stato Hywel Thomas, responsabile dei motori Mercedes, in un video recentemente condiviso dal team otto volte iridato.

“Come ogni anno la partnership tra noi e Petronas è finalizzata all’ottenimento del massimo rendimento. Il cambiamento che entrerà in vigore da questa stagione, con l’introduzione dei carburanti E10, è probabilmente il più importante dal 2014”.

“Sviluppare questo tipo di carburante ha rappresentato un’impresa notevole e non dovrebbe essere sottostimata la grande mole di lavoro che è servita”.

Yasauki Asagi, responsabile dello sviluppo Honda, nei giorni scorsi aveva mostrato scetticismo sulla possibilità che, almeno inizialmente, le power unit 2022 avrebbero avuto la stessa potenza di quelle utilizzate sino allo scorso anno.

Thomas non ha voluto puntare l’attenzione su questo argomento, ma ha preferito, invece, parlare di un altro aspetto meno noto agli appassionati: il fatto che l’etanolo presente nella benzina debba essere sostenibile.

“Nel corso dell’era ibrida ci sono sempre stati componenti bio nei carburanti. In passato il requisito richiesto era del 5,75% in volume di componenti bio”.

“Il cambiamento di quest’anno ha alzato questa percentuale al 10% ed inoltre si deve utilizzare l’etanolo. Così facendo il motore reagirà in modo leggermente diverso rispetto a prima”.

“Ci sono alcune aree per le quali siamo davvero soddisfatti, mentre altre per le quali, in tutta sincerità, la siamo decisamente meno”.

“Quello che possiamo fare è modificare il carburante dove possiamo e lavorare sull’hardware della power unit fin dove consentito per massimizzare gli effetti degli aspetti positivi e minimizzare quelli negativi”.