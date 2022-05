MotoGP e Formula 1 si incontrano sul circuito di Alonso

Carica lettore audio

Il Museo e Circuito Fernando Alonso ha ricevuto una visita molto speciale. Accompagnati dal due volte campione del mondo di F1, Aleix Espargaro, Maverick Vinales ed Esteban Ocon si sono incontrati nella giornata di ieri per condividere un momento indimenticabile sul tracciato di Oviedo.

I piloti delle due e delle quattro ruote si sono divisi i ruoli ed hanno guidato insieme scatenando i fan e condividendo sui propri profili social alcune immagini. Dopo la conclusione del GP di Francia di MotoGP, e prima del via del weekend di Barcellona di F1, grazie al comune sponsor Castrol i 4 si sono sfidati su moto e go-kart.

Alonso è sembrato a proprio agio in sella alla Aprilia e con la tuta in pelle e dopo la sfida in pista ha mostrato ai suoi ospiti le meraviglie presenti nel suo museo. Nel bel mezzo del trambusto del mercato piloti c’è chi ha scherzato su un possibile ingaggio dell’asturiano da parte della Casa di Noale…

Oltre al pilota di Granollers, anche Aleix Espargaro non ha ancora alcuna certezza sulla sua prosecuzione del rapporto con Aprilia, una situazione che potrebbe rivelarsi controproducente in una stagione dove la Casa italiana è al comando nella classifica riservata ai team. Identica situazione vale anche per Alonso che non ha ancora fornito indizi sul suo futuro.

Queste incertezze, però, non hanno impedito ai piloti di divertirsi in pista come bambini. Fernando Alonso ed Esteban Ocon hanno sfruttato questo evento per preparare il weekend di Barcellona che scatterà questo venerdì e sarà il sesto appuntamento di una stagione 2022 che sino ad ora è stata poco fortunata per il due volte iridato.