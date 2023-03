Lo sponsor arabo Saudia torna in F1: accordo con Aston Martin

Carica lettore audio

La compagnia Saudia ha uno status iconico nella storia della Formula 1 grazie ai suoi stretti legami con la Williams nel periodo in cui la scuderia inglese si affermò come leader.

Frank Williams è stato il primo Team Principal di una scuderia di F1 a guardare al Medio Oriente per ottenere un sostegno finanziario, e il logo della compagnia aerea apparve sull'ala posteriore della March privata che gestiva per Patrick Neve nel 1977.

Il nome divenne molto più evidente sulla FW06 del team nel 1978. La Williams vinse poi il suo primo Gran Premio con il sostegno di Saudia a Silverstone con Clay Regazzoni nel 1979 e il suo primo titolo con Alan Jones nella stagione successiva.

Nel corso degli anni, altri sponsor hanno fatto la loro apparizione sulle vetture, ma la Williams ha continuato a vantare il sostegno di Saudia fino al 1984.

Più di recente, la compagnia aerea ha iniziato un nuovo rapporto di collaborazione con la Formula E.

Il suo ritorno in F1 con Aston Martin è logico, dato che il team di Silverstone ha già forti legami con l'Arabia Saudita grazie all'accordo di co-sponsorizzazione con Aramco.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Saudia", ha dichiarato Jeff Slack, direttore commerciale e marketing di Aston Martin.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Ed è un grande piacere annunciare la nostra nuova partnership in vista della tappa del Campionato del Mondo a Jeddah questo fine settimana".

È evidente che esiste un'alleanza strategica tra il mondo del trasporto aereo e quello della F1: esploreremo insieme questo aspetto e cercheremo di gestire in modo efficiente la nostra impronta di viaggio globale".

"L'arrivo di Saudia non solo sottolinea le opportunità che la F1 offre alle aziende su una scala globale senza precedenti, ma evidenzia anche la forza e l'attrattiva del nome Aston Martin per i marchi affini alla ricerca di partnership uniche e collaborative".

"Crediamo nel potere dello sport di unire le persone e creare un mondo senza confini", ha dichiarato Khaled Tash, chief marketing officer del gruppo Saudia.

"Per questo motivo, siamo stati molto selettivi nello scegliere le migliori squadre sportive globali che condividono la nostra visione. Con la passione per l'innovazione e le iniziative incentrate sulla sostenibilità, siamo certi di aver trovato in Aston Martin un partner naturale".

Negli ultimi anni le compagnie aeree mediorientali hanno trovato un porto sicuro in questo sport, con Emirates, Etihad e Gulf da tempo coinvolte come sponsor dei Gran Premi, con il Qatar che ha recentemente annunciato una nuova partnership con la stessa F1 come nuova compagnia aerea.