F1 | GP a Londra: svelato il piano per ospitare la gara all'ExCeL

Londra vuole la Formula 1 e la Formula 1 vuole un Gran Premio a Londra. Se ne parla da anni, senza però mai giungere a un vero accordo tra le parti tra problemi e possibili soluzioni.

All'inizio del 2010, Bernie Ecclestone aveva ipotizzato la realizzazione di un circuito cittadino che passasse davanti ai più famosi monumenti della capitale, tra cui Buckingham Palace. Nel 2021 era stato proposto un possibile piano di riqualificazione della parte est della città e oggi, sempre seguendo quel piano, il London Collective, un gruppo di esperti nel campo delle costruzioni, e la società di consulenza DAR, hanno presentato il proprio programma per portare il Circus nella capitale inglese.

L’idea sarebbe quella di costruire un tracciato nell’area del Royal Docks, dove sorge anche l’ePrix di Formula E all’ExCel, sfruttando per altro proprio alcune strutture utilizzate per ospitare la serie elettrica.

Il grande piano di trasformazione dell'area fluviale nella zona est della città fa parte di una proposta più ampia, che punta a costruire uno spazio che possa diventare una “destinazione riconosciuta a livello mondiale per lo sport, il tempo libero e l'intrattenimento". Gli investimenti nella zona, infatti, includono anche la ristrutturazione di diverse aree, tra cui quelle del London City Airport, come hub per gli affari e il tempo libero con collegamenti globali ampliati.

Il circuito di Formula 1, anche in questo caso chiaramente cittadino, rappresenterebbe la ciliegina sulla torta e andrebbe ad affiancare in calendario l’attuale appuntamento di Silverstone senza sostituirlo.

Il tracciato proposto sarebbe lungo 5,868 metri e presenterebbe 22 curve, per una velocità media di 204 km/h e un tempo stimato sul giro di 1 minuto e 42 secondi. Tratti prolungati ad acceleratore spalancato si dovrebbero alternare a frenate importanti per massimizzare teoricamente i sorpassi. Gli organizzatori lo hanno definito come l'equivalente britannico del circuito canadese di Montreal, che presenta le medesime caratteristiche di alta velocità e brusche frenate.

Il layout proposto per il Gran Premio di Londra 1 / 2 Foto di: Dar e LDN Collective Gran Premio Royal Docks di Londra 2 / 2 Foto di: Dar e LDN Collective

La proposta di riqualificazione farebbe un uso massiccio di moduli galleggianti sull’area acquatica di fianco alla pista che, nei weekend non di gara, potrebbero essere utilizzati per far sorgere tracciati per i ciclisti o per il running. Sfruttando queste soluzioni, secondo gli organizzatori potrebbero essere costruite tribune momentanee per ospitare 95 mila spettatori, le quali verrebbero poi smontate alla fine del Gran Premio.

Così come per la Formula E, la pit lane dovrebbe essere realizzata all’interno dell’ExCeL Centre, sfruttando il primo piano della struttura, mentre quelli superiori sarebbero destinati al pubblico.

Al momento, infatti, la proposta è ancora allo stato embrionale e il piano per ospitare un appuntamento del mondiale non ha ancora trovato l'assenso di Liberty Media: "Sappiamo che la Formula 1 è interessata a ospitare un gran premio qui e abbiamo progettato una pista che soddisfa tutti i loro requisiti e regolamenti”, ha speigato Max Farrell, CEO del London Collective.

Nel 2017 la Formula 1 organizzò uno show con i team nel centro di Londra.

"Abbiamo discusso le proposte con la [Greater London Authority], che sta sviluppando una strategia idrica e un quadro di pianificazione con il Consiglio di Newham, a cui speriamo di allinearci. Con o senza la F1, queste proposte sono trasformative e darebbero un enorme impulso a Londra e al Regno Unito nel suo complesso, mentre usciamo dalla pandemia".